Россия приблизилась к достижению целей продбезопасности по овощам
Лут: Россия близка к достижению целей продбезопасности по овощам в 2025 году
© Pixabay / congerdesignОвощи
© Pixabay / congerdesign
Овощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия в этом году может достичь показателя доктрины продовольственной безопасности по овощам, рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут.
«
"По продовольственной безопасности, по овощам, мы уже находимся очень близко к нашему показателю доктрины продовольственной безопасности. Надеемся очень, что в том числе за счет роста объемов производства по закрытому грунту в этом году сможем уже достичь показателей продбеза", - рассказала Лут.
Она отметила, что по открытому грунту, который в большей степени зависит от погодных условий, посадка овощей чуть превышает уровень прошлого года. Тепличные комплексы же полностью закрывают самообеспеченность по центральной части России. Сибири и Дальнему Востоку выделяются дополнительные меры поддержки.
"По Сибири, по Дальнему Востоку у нас еще остаются дополнительные меры поддержки для того, чтобы там закрыть себя по самообеспеченности. Надеемся, что уже в ближайшие три года это сделаем. В целом по закрытому грунту мы ожидаем в этом году объем урожая на уровне 1,6-1,7 миллиона тонн", - подытожила министр.
Министр сельского хозяйства рассказала, что ест вместо хлеба
14 октября 2024, 16:32