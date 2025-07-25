https://ria.ru/20250725/ovoschi-2031539964.html

Россия приблизилась к достижению целей продбезопасности по овощам

Россия приблизилась к достижению целей продбезопасности по овощам - РИА Новости, 25.07.2025

Россия приблизилась к достижению целей продбезопасности по овощам

Россия в этом году может достичь показателя доктрины продовольственной безопасности по овощам, рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T22:29:00+03:00

2025-07-25T22:29:00+03:00

2025-07-25T22:29:00+03:00

экономика

россия

дальний восток

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия в этом году может достичь показателя доктрины продовольственной безопасности по овощам, рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут. "По продовольственной безопасности, по овощам, мы уже находимся очень близко к нашему показателю доктрины продовольственной безопасности. Надеемся очень, что в том числе за счет роста объемов производства по закрытому грунту в этом году сможем уже достичь показателей продбеза", - рассказала Лут. Она отметила, что по открытому грунту, который в большей степени зависит от погодных условий, посадка овощей чуть превышает уровень прошлого года. Тепличные комплексы же полностью закрывают самообеспеченность по центральной части России. Сибири и Дальнему Востоку выделяются дополнительные меры поддержки. "По Сибири, по Дальнему Востоку у нас еще остаются дополнительные меры поддержки для того, чтобы там закрыть себя по самообеспеченности. Надеемся, что уже в ближайшие три года это сделаем. В целом по закрытому грунту мы ожидаем в этом году объем урожая на уровне 1,6-1,7 миллиона тонн", - подытожила министр.

https://ria.ru/20241014/lut-1977981289.html

россия

дальний восток

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Наталья Макарова

экономика, россия, дальний восток, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)