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Россия приблизилась к достижению целей продбезопасности по овощам - РИА Новости, 25.07.2025
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22:29 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/ovoschi-2031539964.html
Россия приблизилась к достижению целей продбезопасности по овощам
Россия приблизилась к достижению целей продбезопасности по овощам - РИА Новости, 25.07.2025
Россия приблизилась к достижению целей продбезопасности по овощам
Россия в этом году может достичь показателя доктрины продовольственной безопасности по овощам, рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T22:29:00+03:00
2025-07-25T22:29:00+03:00
экономика
россия
дальний восток
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия в этом году может достичь показателя доктрины продовольственной безопасности по овощам, рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут. "По продовольственной безопасности, по овощам, мы уже находимся очень близко к нашему показателю доктрины продовольственной безопасности. Надеемся очень, что в том числе за счет роста объемов производства по закрытому грунту в этом году сможем уже достичь показателей продбеза", - рассказала Лут. Она отметила, что по открытому грунту, который в большей степени зависит от погодных условий, посадка овощей чуть превышает уровень прошлого года. Тепличные комплексы же полностью закрывают самообеспеченность по центральной части России. Сибири и Дальнему Востоку выделяются дополнительные меры поддержки. "По Сибири, по Дальнему Востоку у нас еще остаются дополнительные меры поддержки для того, чтобы там закрыть себя по самообеспеченности. Надеемся, что уже в ближайшие три года это сделаем. В целом по закрытому грунту мы ожидаем в этом году объем урожая на уровне 1,6-1,7 миллиона тонн", - подытожила министр.
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россия
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экономика, россия, дальний восток, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Дальний Восток, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Россия приблизилась к достижению целей продбезопасности по овощам

Лут: Россия близка к достижению целей продбезопасности по овощам в 2025 году

© Pixabay / congerdesignОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Pixabay / congerdesign
Овощи. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия в этом году может достичь показателя доктрины продовольственной безопасности по овощам, рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут.
«
"По продовольственной безопасности, по овощам, мы уже находимся очень близко к нашему показателю доктрины продовольственной безопасности. Надеемся очень, что в том числе за счет роста объемов производства по закрытому грунту в этом году сможем уже достичь показателей продбеза", - рассказала Лут.
Она отметила, что по открытому грунту, который в большей степени зависит от погодных условий, посадка овощей чуть превышает уровень прошлого года. Тепличные комплексы же полностью закрывают самообеспеченность по центральной части России. Сибири и Дальнему Востоку выделяются дополнительные меры поддержки.
"По Сибири, по Дальнему Востоку у нас еще остаются дополнительные меры поддержки для того, чтобы там закрыть себя по самообеспеченности. Надеемся, что уже в ближайшие три года это сделаем. В целом по закрытому грунту мы ожидаем в этом году объем урожая на уровне 1,6-1,7 миллиона тонн", - подытожила министр.
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