https://ria.ru/20250725/orlov-2031299093.html

Губернатор Амурской области вылетел в Тынду на место крушения Ан-24

Губернатор Амурской области вылетел в Тынду на место крушения Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025

Губернатор Амурской области вылетел в Тынду на место крушения Ан-24

Губернатор Амурской области Василий Орлов вылетел на место крушения самолета Ан-24, где погибли 48 человек. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T04:53:00+03:00

2025-07-25T04:53:00+03:00

2025-07-25T05:13:00+03:00

амурская область

тында

василий орлов (губернатор)

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происшествия

крушение ан-24 в приамурье

дмитрий демешин

межгосударственный авиационный комитет

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов вылетел на место крушения самолета Ан-24, где погибли 48 человек."Вместе с членами правительственной комиссии вылетели в Тынду. Специалисты во главе с министром транспорта РФ Андреем Сергеевичем Никитиным оценят обстановку и будут принимать решения о дальнейших действиях. Сейчас на месте крушения проводятся следственные действия", - написал Орлов в Telegram-канале.Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, погибли 48 человек. В Приамурье объявлен трёхдневный траур. В регионе приспустят флаги, отменят развлекательные мероприятия, во всех храмах Благовещенской епархии проведут панихиду по жертвам авиакатастрофы.Трехдневный траур объявлен также в Хабаровском крае, на борту Ан-24 было, по данным минсоцзашиты, 13 жителей края. По словам губернатора Дмитрия Демешина, их семьи получат по миллиону рублей, кроме того, им оплатят проезд к месту крушения.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. В Амурской области введён режим ЧС регионального характера.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

https://ria.ru/20250724/an-24-2031213730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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