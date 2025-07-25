https://ria.ru/20250725/orlov-2031299093.html
Губернатор Амурской области вылетел в Тынду на место крушения Ан-24
Губернатор Амурской области вылетел в Тынду на место крушения Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025
Губернатор Амурской области вылетел в Тынду на место крушения Ан-24
Губернатор Амурской области Василий Орлов вылетел на место крушения самолета Ан-24, где погибли 48 человек. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T04:53:00+03:00
2025-07-25T04:53:00+03:00
2025-07-25T05:13:00+03:00
амурская область
тында
василий орлов (губернатор)
ан-24
происшествия
крушение ан-24 в приамурье
дмитрий демешин
межгосударственный авиационный комитет
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов вылетел на место крушения самолета Ан-24, где погибли 48 человек."Вместе с членами правительственной комиссии вылетели в Тынду. Специалисты во главе с министром транспорта РФ Андреем Сергеевичем Никитиным оценят обстановку и будут принимать решения о дальнейших действиях. Сейчас на месте крушения проводятся следственные действия", - написал Орлов в Telegram-канале.Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, погибли 48 человек. В Приамурье объявлен трёхдневный траур. В регионе приспустят флаги, отменят развлекательные мероприятия, во всех храмах Благовещенской епархии проведут панихиду по жертвам авиакатастрофы.Трехдневный траур объявлен также в Хабаровском крае, на борту Ан-24 было, по данным минсоцзашиты, 13 жителей края. По словам губернатора Дмитрия Демешина, их семьи получат по миллиону рублей, кроме того, им оплатят проезд к месту крушения.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. В Амурской области введён режим ЧС регионального характера.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
https://ria.ru/20250724/an-24-2031213730.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, тында, василий орлов (губернатор), ан-24, происшествия, крушение ан-24 в приамурье, дмитрий демешин, межгосударственный авиационный комитет, россия
Амурская область, Тында, Василий Орлов (губернатор), Ан-24, Происшествия, Крушение Ан-24 в Приамурье, Дмитрий Демешин, Межгосударственный авиационный комитет, Россия
Губернатор Амурской области вылетел в Тынду на место крушения Ан-24
Губернатор Амурской области Василий Орлов вылетел на место крушения Ан-24