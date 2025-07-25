https://ria.ru/20250725/opros-2031407068.html

Опрос показал отношение американцев к делу Эпштейна

Опрос показал отношение американцев к делу Эпштейна - РИА Новости, 25.07.2025

Опрос показал отношение американцев к делу Эпштейна

Более 50% американцев считают, что ряд документов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, до... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:58:00+03:00

2025-07-25T13:58:00+03:00

2025-07-25T13:58:00+03:00

в мире

сша

нью-йорк (город)

флорида

джеффри эпштейн

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921557927_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_00e17c42a5f139808178a77e8eae936e.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 50% американцев считают, что ряд документов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, до сих пор не был опубликован из-за упоминания в них президента США Дональда Трампа, следует из опроса компании Yougov. Согласно результатам опроса, 53% респондентов придерживаются мнения, что именно из-за Трампа все документы по делу до сих пор не опубликованы. Примечательно, что четверть респондентов не уверена в этом и только 21% считает, что причина точно кроется не в причастности американского президента к делу Эпштейна. По мнению 61% опрошенных, имя Трампа фигурирует в документах дела. Еще 45% респондентов уверены, что американский президент причастен к предполагаемым преступлениям покойного финансиста. Опрос проводился 24 июля среди 4833 взрослых американцев. Погрешность не приводится. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут. Президент Дональд Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого, однако, потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде в среду уже отказал в обнародовании документов дела.

https://ria.ru/20250724/tramp-2031014915.html

https://ria.ru/20250725/ssha-2031282456.html

сша

нью-йорк (город)

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп