Опрос показал отношение американцев к делу Эпштейна
Yougov: более 50% американцев считают, что документы дела Эпштейна не опубликуют
© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 50% американцев считают, что ряд документов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, до сих пор не был опубликован из-за упоминания в них президента США Дональда Трампа, следует из опроса компании Yougov.
Согласно результатам опроса, 53% респондентов придерживаются мнения, что именно из-за Трампа все документы по делу до сих пор не опубликованы. Примечательно, что четверть респондентов не уверена в этом и только 21% считает, что причина точно кроется не в причастности американского президента к делу Эпштейна.
По мнению 61% опрошенных, имя Трампа фигурирует в документах дела. Еще 45% респондентов уверены, что американский президент причастен к предполагаемым преступлениям покойного финансиста.
Опрос проводился 24 июля среди 4833 взрослых американцев. Погрешность не приводится.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.
Президент Дональд Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого, однако, потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде в среду уже отказал в обнародовании документов дела.