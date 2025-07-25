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Опрос показал отношение американцев к делу Эпштейна - РИА Новости, 25.07.2025
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13:58 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/opros-2031407068.html
Опрос показал отношение американцев к делу Эпштейна
Опрос показал отношение американцев к делу Эпштейна - РИА Новости, 25.07.2025
Опрос показал отношение американцев к делу Эпштейна
Более 50% американцев считают, что ряд документов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, до... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:58:00+03:00
2025-07-25T13:58:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
джеффри эпштейн
дональд трамп
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 50% американцев считают, что ряд документов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, до сих пор не был опубликован из-за упоминания в них президента США Дональда Трампа, следует из опроса компании Yougov. Согласно результатам опроса, 53% респондентов придерживаются мнения, что именно из-за Трампа все документы по делу до сих пор не опубликованы. Примечательно, что четверть респондентов не уверена в этом и только 21% считает, что причина точно кроется не в причастности американского президента к делу Эпштейна. По мнению 61% опрошенных, имя Трампа фигурирует в документах дела. Еще 45% респондентов уверены, что американский президент причастен к предполагаемым преступлениям покойного финансиста. Опрос проводился 24 июля среди 4833 взрослых американцев. Погрешность не приводится. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут. Президент Дональд Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого, однако, потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде в среду уже отказал в обнародовании документов дела.
https://ria.ru/20250724/tramp-2031014915.html
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сша
нью-йорк (город)
флорида
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в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп
Опрос показал отношение американцев к делу Эпштейна

Yougov: более 50% американцев считают, что документы дела Эпштейна не опубликуют

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 50% американцев считают, что ряд документов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, до сих пор не был опубликован из-за упоминания в них президента США Дональда Трампа, следует из опроса компании Yougov.
Согласно результатам опроса, 53% респондентов придерживаются мнения, что именно из-за Трампа все документы по делу до сих пор не опубликованы. Примечательно, что четверть респондентов не уверена в этом и только 21% считает, что причина точно кроется не в причастности американского президента к делу Эпштейна.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Трамп пришел в ярость из-за появившейся информации в СМИ о нем и Эпштейне
Вчера, 01:04
По мнению 61% опрошенных, имя Трампа фигурирует в документах дела. Еще 45% респондентов уверены, что американский президент причастен к предполагаемым преступлениям покойного финансиста.
Опрос проводился 24 июля среди 4833 взрослых американцев. Погрешность не приводится.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.
Президент Дональд Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого, однако, потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде в среду уже отказал в обнародовании документов дела.
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Пособница Эпштейна ответила на все вопросы минюста США
00:21
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнДональд Трамп
 
 
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