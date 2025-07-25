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Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 25.07.2025
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10:39 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/opros-2031343039.html
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 25.07.2025
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Большинство (77,9%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 74,4% граждан РФ одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:39:00+03:00
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россия
владимир путин
вциом
политика
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Большинство (77,9%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 74,4% граждан РФ одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ. Путину доверяют 77,9% опрошенных россиян, недоверие главе государства выразили 17% респондентов. Кроме того, 74,4% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 15,4%. Работу правительства России одобряют 49,9% россиян, не одобряют - 19,9%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 59,% респондентов, 20,1% сказали, что не доверяют ему, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 33,1% россиян назвали "Единую Россию", 10,9% - ЛДПР, 9,6% - КПРФ, 7,1% - партию "Новые люди", 4,1% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,9% опрошенных россиян указали непарламентские партии. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 14 по 20 июля 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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россия, владимир путин, вциом, политика
Россия, Владимир Путин, ВЦИОМ, Политика
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

ВЦИОМ: 77,9% россиян доверяют Путину

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Большинство (77,9%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 74,4% граждан РФ одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Путину доверяют 77,9% опрошенных россиян, недоверие главе государства выразили 17% респондентов. Кроме того, 74,4% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 15,4%.
Работу правительства России одобряют 49,9% россиян, не одобряют - 19,9%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 59,% респондентов, 20,1% сказали, что не доверяют ему, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 33,1% россиян назвали "Единую Россию", 10,9% - ЛДПР, 9,6% - КПРФ, 7,1% - партию "Новые люди", 4,1% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,9% опрошенных россиян указали непарламентские партии.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 14 по 20 июля 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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