https://ria.ru/20250725/opros-2031343039.html

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 25.07.2025

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Большинство (77,9%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 74,4% граждан РФ одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T10:39:00+03:00

2025-07-25T10:39:00+03:00

2025-07-25T10:39:00+03:00

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владимир путин

вциом

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Большинство (77,9%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 74,4% граждан РФ одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ. Путину доверяют 77,9% опрошенных россиян, недоверие главе государства выразили 17% респондентов. Кроме того, 74,4% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 15,4%. Работу правительства России одобряют 49,9% россиян, не одобряют - 19,9%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 59,% респондентов, 20,1% сказали, что не доверяют ему, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 33,1% россиян назвали "Единую Россию", 10,9% - ЛДПР, 9,6% - КПРФ, 7,1% - партию "Новые люди", 4,1% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,9% опрошенных россиян указали непарламентские партии. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 14 по 20 июля 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20250709/putin-2028093698.html

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россия, владимир путин, вциом, политика