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Совфед установил наказание за неисполнение органами госвласти требований
Совфед установил наказание за неисполнение органами госвласти требований - РИА Новости, 25.07.2025
Совфед установил наказание за неисполнение органами госвласти требований
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, устанавливающий ответственность за неисполнение должником-органом госвласти требований неимущественного... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:30:00+03:00
2025-07-25T12:30:00+03:00
2025-07-25T13:11:00+03:00
россия
совет федерации рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, устанавливающий ответственность за неисполнение должником-органом госвласти требований неимущественного характера.Законом устанавливается административная ответственность за неисполнение органами госвласти и МСУ требований неимущественного характера из исполнительных документов в течение срока, определенного в законодательстве об исполнительном производстве. Совершение правонарушения повлечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей.Составлять протоколы в рамках данной категории дел будет ФСИН РФ, отмечается в законе.Кроме того, Совфед одобрил закон, освобождающий от уплаты исполнительского сбора должника-органа госвласти, МСУ и государственного казённого учреждения в случаях, когда исполнительное производство возбуждено по исполнительным документам с требованиями неимущественного характера. Исполнительский сбор, взысканный в бюджет до дня вступления закона в силу, возврату не подлежит.Законы вступают в силу по истечению 10 дней после дня официального опубликования.
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россия, совет федерации рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Россия, Совет Федерации РФ, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Совфед установил наказание за неисполнение органами госвласти требований
СФ установил наказание для органов госвласти за неисполнение требований