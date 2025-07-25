https://ria.ru/20250725/nakazanie-2031376069.html

Совфед установил наказание за неисполнение органами госвласти требований

Совфед установил наказание за неисполнение органами госвласти требований - РИА Новости, 25.07.2025

Совфед установил наказание за неисполнение органами госвласти требований

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, устанавливающий ответственность за неисполнение должником-органом госвласти требований неимущественного... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T12:30:00+03:00

2025-07-25T12:30:00+03:00

2025-07-25T13:11:00+03:00

россия

совет федерации рф

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, устанавливающий ответственность за неисполнение должником-органом госвласти требований неимущественного характера.Законом устанавливается административная ответственность за неисполнение органами госвласти и МСУ требований неимущественного характера из исполнительных документов в течение срока, определенного в законодательстве об исполнительном производстве. Совершение правонарушения повлечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей.Составлять протоколы в рамках данной категории дел будет ФСИН РФ, отмечается в законе.Кроме того, Совфед одобрил закон, освобождающий от уплаты исполнительского сбора должника-органа госвласти, МСУ и государственного казённого учреждения в случаях, когда исполнительное производство возбуждено по исполнительным документам с требованиями неимущественного характера. Исполнительский сбор, взысканный в бюджет до дня вступления закона в силу, возврату не подлежит.Законы вступают в силу по истечению 10 дней после дня официального опубликования.

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россия, совет федерации рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)