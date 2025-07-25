https://ria.ru/20250725/mishustin-2031307641.html

Мишустин предложил научное и экологическое сотрудничество странам Каспия

Мишустин предложил научное и экологическое сотрудничество странам Каспия - РИА Новости, 25.07.2025

Мишустин предложил научное и экологическое сотрудничество странам Каспия

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил прикаспийским странам вместе работать над созданием долгосрочной модели прогнозирования колебаний уровня Каспия. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T07:00:00+03:00

2025-07-25T07:00:00+03:00

2025-07-25T09:35:00+03:00

россия

каспийское море

михаил мишустин

экология

наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031325340_0:0:2783:1566_1920x0_80_0_0_c3f916b33ac91572e0c96f15d5edd57d.jpg

МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил прикаспийским странам вместе работать над созданием долгосрочной модели прогнозирования колебаний уровня Каспия.Мишустин на пленарном заседании международной экологической конференции отметил необходимость пристального внимания к вопросам обмеления Каспийского моря, связав их с глобальными изменениями климата."Здесь одна из главных задач - создать эффективную и долгосрочную модель прогнозирования колебаний уровня этого уникального водоема. На ее основе выстраивать экономическую деятельность и минимизировать возможные негативные последствия. Министерство природных ресурсов и экологии России уже работает в этом направлении. Приглашаю зарубежных коллег присоединиться", - сказал Мишустин.Российский премьер добавил, что от состояния Каспийского моря зависит качество жизни миллионов граждан."Его сохранение и рациональное использование - наша общая ответственность", - подчеркнул он.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить программу действий по вопросу борьбы с обмелением Каспийского моря.

россия

каспийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, каспийское море, михаил мишустин, экология, наука