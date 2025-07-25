Мишустин предложил научное и экологическое сотрудничество странам Каспия
Мишустин предложил создать совместную модель прогнозированием уровня Каспия
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Международной экологической конференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Международной экологической конференции
Читать ria.ru в
МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил прикаспийским странам вместе работать над созданием долгосрочной модели прогнозирования колебаний уровня Каспия.
Мишустин на пленарном заседании международной экологической конференции отметил необходимость пристального внимания к вопросам обмеления Каспийского моря, связав их с глобальными изменениями климата.
"Здесь одна из главных задач - создать эффективную и долгосрочную модель прогнозирования колебаний уровня этого уникального водоема. На ее основе выстраивать экономическую деятельность и минимизировать возможные негативные последствия. Министерство природных ресурсов и экологии России уже работает в этом направлении. Приглашаю зарубежных коллег присоединиться", - сказал Мишустин.
Российский премьер добавил, что от состояния Каспийского моря зависит качество жизни миллионов граждан.
"Его сохранение и рациональное использование - наша общая ответственность", - подчеркнул он.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить программу действий по вопросу борьбы с обмелением Каспийского моря.