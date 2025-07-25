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Путин обсудил с Матвиенко итоги весенней сессии Совета Федерации - РИА Новости, 25.07.2025
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17:31 25.07.2025 (обновлено: 17:50 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/matvienko-2031477756.html
Путин обсудил с Матвиенко итоги весенней сессии Совета Федерации
Путин обсудил с Матвиенко итоги весенней сессии Совета Федерации - РИА Новости, 25.07.2025
Путин обсудил с Матвиенко итоги весенней сессии Совета Федерации
Владимир Путин встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Они обсудили итоги весенней сессии. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T17:31:00+03:00
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политика
россия
валентина матвиенко
владимир путин
совет федерации рф
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Путин встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Они обсудили итоги весенней сессии. "Валентина Ивановна, рад вас видеть и поздравить с окончанием весенней сессии. Хочу вас поблагодарить, вас и всех членов верхней палаты, сенаторов, за проделанную работу. Она проходила под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества", — сказал президент. Российский лидер просил передать слова благодарности сенаторам за продуктивную работу. Он подчеркнул, что на этой сессии решали приоритетные задачи, работа Совета Федерации носила позитивный характер.
https://ria.ru/20250725/putin-2031450537.html
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политика, россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, дмитрий песков
Политика, Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Дмитрий Песков
Путин обсудил с Матвиенко итоги весенней сессии Совета Федерации

Путин на встрече с Матвиенко обсудил итоги весенней сессии Совета Федерации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Путин встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Они обсудили итоги весенней сессии.
«
"Валентина Ивановна, рад вас видеть и поздравить с окончанием весенней сессии. Хочу вас поблагодарить, вас и всех членов верхней палаты, сенаторов, за проделанную работу. Она проходила под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества", — сказал президент.
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Российский лидер просил передать слова благодарности сенаторам за продуктивную работу. Он подчеркнул, что на этой сессии решали приоритетные задачи, работа Совета Федерации носила позитивный характер.

Итоговое пленарное заседание весенней сессии прошло в пятницу. Сенаторы рассмотрели некоторые законы в том числе о платформенной экономике, о штрафах за поиск экстремистских материалов и другие.

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ПолитикаРоссияВалентина МатвиенкоВладимир ПутинСовет Федерации РФДмитрий Песков
 
 
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