https://ria.ru/20250725/matvienko-2031477756.html

Путин обсудил с Матвиенко итоги весенней сессии Совета Федерации

Путин обсудил с Матвиенко итоги весенней сессии Совета Федерации - РИА Новости, 25.07.2025

Путин обсудил с Матвиенко итоги весенней сессии Совета Федерации

Владимир Путин встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Они обсудили итоги весенней сессии. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T17:31:00+03:00

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политика

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валентина матвиенко

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Путин встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Они обсудили итоги весенней сессии. "Валентина Ивановна, рад вас видеть и поздравить с окончанием весенней сессии. Хочу вас поблагодарить, вас и всех членов верхней палаты, сенаторов, за проделанную работу. Она проходила под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества", — сказал президент. Российский лидер просил передать слова благодарности сенаторам за продуктивную работу. Он подчеркнул, что на этой сессии решали приоритетные задачи, работа Совета Федерации носила позитивный характер.

https://ria.ru/20250725/putin-2031450537.html

https://ria.ru/20250724/sovfed-2031110119.html

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политика, россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, дмитрий песков