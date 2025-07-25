https://ria.ru/20250725/matvienko-2031358613.html
Матвиенко возмутилась популярностью игрушек Лабубу в России
Матвиенко возмутилась популярностью игрушек Лабубу в России - РИА Новости, 25.07.2025
Матвиенко возмутилась популярностью игрушек Лабубу в России
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась популярностью китайских игрушек Лабубу в России, подчеркнув важность развития российских... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:34:00+03:00
2025-07-25T11:34:00+03:00
2025-07-25T13:05:00+03:00
общество
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась популярностью китайских игрушек Лабубу в России, подчеркнув важность развития российских креативных товаров, которые могли бы стать популярными во всем мире. Так, Матвиенко отреагировала на выступление вице-спикера Совфеда Инны Святенко, которая рассказала о развитии креативных индустрий в России в ходе "разминки" на пленарном заседании СФ в пятницу. "Возьмём сегмент сувенирной, так скажем, продукции. Очень медленно меняется ассортимент, очень медленно появляются какие-то интересные товары, которые можно продвигать за рубеж… Вот просто один пример. Сейчас один бизнесмен из Китая разработал куклу, по-моему, Лабубу она называется. Уродец - смотреть невозможно! Но весь мир заболел этой куклой! Все носят эту куклу на сумках - это модно, это стильно. Добывают там, не знаю, какими способами. Человек заработал десятки миллиардов на этой продукции по всему миру", - сказала Матвиенко. Председатель СФ возмутилась отсутствием в России продвинутых креативных товаров, которые бы пользовались спросом и имели все шансы стать модным трендом в мире. "Как бы эту работу реально активизировать, чтобы каждый регион гордился этой своей продукцией, чтобы мог ее выставлять, могли продвигать. В этом практическом смысле надо эту работу активизировать. Чтобы Лабубу наши, российские, были более модные в мире. Это просто пример, может быть, с какой-то долей юмора, но это происходит. А матрешки наши на сумках никто не носит, понимаете? Давайте работать поактивнее - на результат", - заключила парламентарий. Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру.
https://ria.ru/20250530/labubu-2020038363.html
https://rsport.ria.ru/20250619/karpin-2023954235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, китай, валентина матвиенко, инна святенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Китай, Валентина Матвиенко, Инна Святенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко возмутилась популярностью игрушек Лабубу в России
Матвиенко предложила развивать отечественные креативные товары на смену Лабубу
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась популярностью китайских игрушек Лабубу в России, подчеркнув важность развития российских креативных товаров, которые могли бы стать популярными во всем мире.
Так, Матвиенко
отреагировала на выступление вице-спикера Совфеда Инны Святенко
, которая рассказала о развитии креативных индустрий в России
в ходе "разминки" на пленарном заседании СФ в пятницу.
"Возьмём сегмент сувенирной, так скажем, продукции. Очень медленно меняется ассортимент, очень медленно появляются какие-то интересные товары, которые можно продвигать за рубеж… Вот просто один пример. Сейчас один бизнесмен из Китая
разработал куклу, по-моему, Лабубу она называется. Уродец - смотреть невозможно! Но весь мир заболел этой куклой! Все носят эту куклу на сумках - это модно, это стильно. Добывают там, не знаю, какими способами. Человек заработал десятки миллиардов на этой продукции по всему миру", - сказала Матвиенко.
Председатель СФ возмутилась отсутствием в России продвинутых креативных товаров, которые бы пользовались спросом и имели все шансы стать модным трендом в мире.
"Как бы эту работу реально активизировать, чтобы каждый регион гордился этой своей продукцией, чтобы мог ее выставлять, могли продвигать. В этом практическом смысле надо эту работу активизировать. Чтобы Лабубу наши, российские, были более модные в мире. Это просто пример, может быть, с какой-то долей юмора, но это происходит. А матрешки наши на сумках никто не носит, понимаете? Давайте работать поактивнее - на результат", - заключила парламентарий.
Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру.