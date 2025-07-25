Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко возмутилась популярностью игрушек Лабубу в России - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 25.07.2025 (обновлено: 13:05 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/matvienko-2031358613.html
Матвиенко возмутилась популярностью игрушек Лабубу в России
Матвиенко возмутилась популярностью игрушек Лабубу в России - РИА Новости, 25.07.2025
Матвиенко возмутилась популярностью игрушек Лабубу в России
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась популярностью китайских игрушек Лабубу в России, подчеркнув важность развития российских... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:34:00+03:00
2025-07-25T13:05:00+03:00
общество
россия
китай
валентина матвиенко
инна святенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023345848_0:815:2049:1967_1920x0_80_0_0_99e55e175fc34cddab9a60ff7ededda8.jpg
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась популярностью китайских игрушек Лабубу в России, подчеркнув важность развития российских креативных товаров, которые могли бы стать популярными во всем мире. Так, Матвиенко отреагировала на выступление вице-спикера Совфеда Инны Святенко, которая рассказала о развитии креативных индустрий в России в ходе "разминки" на пленарном заседании СФ в пятницу. "Возьмём сегмент сувенирной, так скажем, продукции. Очень медленно меняется ассортимент, очень медленно появляются какие-то интересные товары, которые можно продвигать за рубеж… Вот просто один пример. Сейчас один бизнесмен из Китая разработал куклу, по-моему, Лабубу она называется. Уродец - смотреть невозможно! Но весь мир заболел этой куклой! Все носят эту куклу на сумках - это модно, это стильно. Добывают там, не знаю, какими способами. Человек заработал десятки миллиардов на этой продукции по всему миру", - сказала Матвиенко. Председатель СФ возмутилась отсутствием в России продвинутых креативных товаров, которые бы пользовались спросом и имели все шансы стать модным трендом в мире. "Как бы эту работу реально активизировать, чтобы каждый регион гордился этой своей продукцией, чтобы мог ее выставлять, могли продвигать. В этом практическом смысле надо эту работу активизировать. Чтобы Лабубу наши, российские, были более модные в мире. Это просто пример, может быть, с какой-то долей юмора, но это происходит. А матрешки наши на сумках никто не носит, понимаете? Давайте работать поактивнее - на результат", - заключила парламентарий. Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру.
https://ria.ru/20250530/labubu-2020038363.html
https://rsport.ria.ru/20250619/karpin-2023954235.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023345848_0:545:2049:2081_1920x0_80_0_0_b2291b4e213a3d2346df431f0bb03894.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, китай, валентина матвиенко, инна святенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Китай, Валентина Матвиенко, Инна Святенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко возмутилась популярностью игрушек Лабубу в России

Матвиенко предложила развивать отечественные креативные товары на смену Лабубу

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛабубу
Лабубу - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Лабубу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась популярностью китайских игрушек Лабубу в России, подчеркнув важность развития российских креативных товаров, которые могли бы стать популярными во всем мире.
Так, Матвиенко отреагировала на выступление вице-спикера Совфеда Инны Святенко, которая рассказала о развитии креативных индустрий в России в ходе "разминки" на пленарном заседании СФ в пятницу.
Девушка достает из упаковки новую игрушку-брелок Лабубу - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Игрушки Лабубу в России продаются с нарушениями, заявили в Госдуме
30 мая, 17:55
"Возьмём сегмент сувенирной, так скажем, продукции. Очень медленно меняется ассортимент, очень медленно появляются какие-то интересные товары, которые можно продвигать за рубеж… Вот просто один пример. Сейчас один бизнесмен из Китая разработал куклу, по-моему, Лабубу она называется. Уродец - смотреть невозможно! Но весь мир заболел этой куклой! Все носят эту куклу на сумках - это модно, это стильно. Добывают там, не знаю, какими способами. Человек заработал десятки миллиардов на этой продукции по всему миру", - сказала Матвиенко.
Председатель СФ возмутилась отсутствием в России продвинутых креативных товаров, которые бы пользовались спросом и имели все шансы стать модным трендом в мире.
"Как бы эту работу реально активизировать, чтобы каждый регион гордился этой своей продукцией, чтобы мог ее выставлять, могли продвигать. В этом практическом смысле надо эту работу активизировать. Чтобы Лабубу наши, российские, были более модные в мире. Это просто пример, может быть, с какой-то долей юмора, но это происходит. А матрешки наши на сумках никто не носит, понимаете? Давайте работать поактивнее - на результат", - заключила парламентарий.
Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
"Какую ерунду еще спросят?" Карпин вспомнил о лабубу на ПМЭФ
19 июня, 16:11
 
ОбществоРоссияКитайВалентина МатвиенкоИнна СвятенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала