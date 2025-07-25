https://ria.ru/20250725/labubu-2031446167.html

СМИ: игрушки Лабубу захватили США

СМИ: игрушки Лабубу захватили США - РИА Новости, 25.07.2025

СМИ: игрушки Лабубу захватили США

Популярная игрушка Лабубу от китайской компании Pop Mart набирает популярность в США, демонстрируя мягкую силу КНР на фоне непростых отношений Пекина и... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T15:47:00+03:00

2025-07-25T15:47:00+03:00

2025-07-25T15:50:00+03:00

в мире

сша

китай

пекин

валентина матвиенко

совет федерации рф

игрушки лабубу

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Популярная игрушка Лабубу от китайской компании Pop Mart набирает популярность в США, демонстрируя мягкую силу КНР на фоне непростых отношений Пекина и Вашингтона, пишет South China Morning Post."Популярная плюшевая игрушка Лабубу, прозванная в интернете "уродливо-милой", предоставила Китаю уникальную возможность смягчить свой имидж в период глубокого недоверия США к политике Пекина в сфере прав человека и торговли, а также демонстрации военной силы в Южно-Китайском море", — говорится в материале.Как отмечают эксперты, игрушки Лабубу обыгрывают аналогичные продукты компаний из США: по последним данным, рыночная капитализация Pop Mart выросла до 41 миллиарда долларов, что "гораздо больше, чем у известных американских производителей игрушек Mattel и Hasbro вместе взятых".Ранее сегодня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась популярностью китайских игрушек Лабубу в России, подчеркнув важность развития российских креативных товаров, которые могли бы стать популярными во всем мире.Лабубу — это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Ранее Лабубу обрел большую популярность в виде маленьких пушистых игрушек, которые продаются в формате blind box: закрытых коробках, которые можно открыть только после покупки.

https://ria.ru/20250612/igryshka-labubu-2022433485.html

https://ria.ru/20250709/labubu-2028118206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, китай, пекин, валентина матвиенко, совет федерации рф, игрушки лабубу