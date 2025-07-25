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СМИ: игрушки Лабубу захватили США - РИА Новости, 25.07.2025
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15:47 25.07.2025 (обновлено: 15:50 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/labubu-2031446167.html
СМИ: игрушки Лабубу захватили США
СМИ: игрушки Лабубу захватили США - РИА Новости, 25.07.2025
СМИ: игрушки Лабубу захватили США
Популярная игрушка Лабубу от китайской компании Pop Mart набирает популярность в США, демонстрируя мягкую силу КНР на фоне непростых отношений Пекина и... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:47:00+03:00
2025-07-25T15:50:00+03:00
в мире
сша
китай
пекин
валентина матвиенко
совет федерации рф
игрушки лабубу
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Популярная игрушка Лабубу от китайской компании Pop Mart набирает популярность в США, демонстрируя мягкую силу КНР на фоне непростых отношений Пекина и Вашингтона, пишет South China Morning Post."Популярная плюшевая игрушка Лабубу, прозванная в интернете "уродливо-милой", предоставила Китаю уникальную возможность смягчить свой имидж в период глубокого недоверия США к политике Пекина в сфере прав человека и торговли, а также демонстрации военной силы в Южно-Китайском море", — говорится в материале.Как отмечают эксперты, игрушки Лабубу обыгрывают аналогичные продукты компаний из США: по последним данным, рыночная капитализация Pop Mart выросла до 41 миллиарда долларов, что "гораздо больше, чем у известных американских производителей игрушек Mattel и Hasbro вместе взятых".Ранее сегодня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась популярностью китайских игрушек Лабубу в России, подчеркнув важность развития российских креативных товаров, которые могли бы стать популярными во всем мире.Лабубу — это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Ранее Лабубу обрел большую популярность в виде маленьких пушистых игрушек, которые продаются в формате blind box: закрытых коробках, которые можно открыть только после покупки.
https://ria.ru/20250612/igryshka-labubu-2022433485.html
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РИА Новости
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в мире, сша, китай, пекин, валентина матвиенко, совет федерации рф, игрушки лабубу
В мире, США, Китай, Пекин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Игрушки Лабубу
СМИ: игрушки Лабубу захватили США

SCMP: игрушки Лабубу стали проводником мягкой силы КНР в США

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДевушка достает из упаковки новую игрушку-брелок Лабубу
Девушка достает из упаковки новую игрушку-брелок Лабубу - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Девушка достает из упаковки новую игрушку-брелок Лабубу. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Популярная игрушка Лабубу от китайской компании Pop Mart набирает популярность в США, демонстрируя мягкую силу КНР на фоне непростых отношений Пекина и Вашингтона, пишет South China Morning Post.
"Популярная плюшевая игрушка Лабубу, прозванная в интернете "уродливо-милой", предоставила Китаю уникальную возможность смягчить свой имидж в период глубокого недоверия США к политике Пекина в сфере прав человека и торговли, а также демонстрации военной силы в Южно-Китайском море", — говорится в материале.
Кукла-брелок Лабубу - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Лабубу: плюшевый монстрик, покоривший весь мир
12 июня, 10:39
Как отмечают эксперты, игрушки Лабубу обыгрывают аналогичные продукты компаний из США: по последним данным, рыночная капитализация Pop Mart выросла до 41 миллиарда долларов, что "гораздо больше, чем у известных американских производителей игрушек Mattel и Hasbro вместе взятых".
Ранее сегодня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась популярностью китайских игрушек Лабубу в России, подчеркнув важность развития российских креативных товаров, которые могли бы стать популярными во всем мире.
Лабубу — это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Ранее Лабубу обрел большую популярность в виде маленьких пушистых игрушек, которые продаются в формате blind box: закрытых коробках, которые можно открыть только после покупки.
Игрушка Лабубу - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Производитель игрушек Лабубу хочет зарегистрировать в России товарный знак
9 июля, 12:33
 
В миреСШАКитайПекинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФИгрушки Лабубу
 
 
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