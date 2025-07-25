СМИ: игрушки Лабубу захватили США
SCMP: игрушки Лабубу стали проводником мягкой силы КНР в США
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДевушка достает из упаковки новую игрушку-брелок Лабубу
Девушка достает из упаковки новую игрушку-брелок Лабубу. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Популярная игрушка Лабубу от китайской компании Pop Mart набирает популярность в США, демонстрируя мягкую силу КНР на фоне непростых отношений Пекина и Вашингтона, пишет South China Morning Post.
"Популярная плюшевая игрушка Лабубу, прозванная в интернете "уродливо-милой", предоставила Китаю уникальную возможность смягчить свой имидж в период глубокого недоверия США к политике Пекина в сфере прав человека и торговли, а также демонстрации военной силы в Южно-Китайском море", — говорится в материале.
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Как отмечают эксперты, игрушки Лабубу обыгрывают аналогичные продукты компаний из США: по последним данным, рыночная капитализация Pop Mart выросла до 41 миллиарда долларов, что "гораздо больше, чем у известных американских производителей игрушек Mattel и Hasbro вместе взятых".
Ранее сегодня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась популярностью китайских игрушек Лабубу в России, подчеркнув важность развития российских креативных товаров, которые могли бы стать популярными во всем мире.
Лабубу — это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Ранее Лабубу обрел большую популярность в виде маленьких пушистых игрушек, которые продаются в формате blind box: закрытых коробках, которые можно открыть только после покупки.