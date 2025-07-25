https://ria.ru/20250725/krushenie-2031446927.html

Прокуроры проверяют квалификацию диспетчеров после крушения Ан-24

Прокуроры проверяют квалификацию диспетчеров после крушения Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025

Прокуроры проверяют квалификацию диспетчеров после крушения Ан-24

Транспортные прокуроры после крушения Ан-24 в Амурской области анализируют документы о погоде, о аэронавигационной проводке и о квалификации диспетчеров,... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T15:49:00+03:00

2025-07-25T15:49:00+03:00

2025-07-25T15:49:00+03:00

происшествия

тында

амурская область

благовещенск

международный авиационный комитет

дальневосточная транспортная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

ан-24

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Транспортные прокуроры после крушения Ан-24 в Амурской области анализируют документы о погоде, о аэронавигационной проводке и о квалификации диспетчеров, сообщил заместитель Дальневосточного транспортного прокурора Вадим Кротов. "В настоящее время на месте работают следственные органы совместно с Международным авиационным комитетом и сотрудниками транспортной прокуратуры. Истребованы и анализируются документы о погоде, о аэронавигационной проводке, также документы, свидетельствующие о квалификации диспетчеров. Исследуются документы ранее проведенных проверок контрольно-надзорных органов, а также иные документации о ходе проверочных и иных мероприятий на месте происшествия", - сказал Кротов на видео в Telegram-канале ведомства. По его словам, ход и результаты расследования уголовного дела продолжают находиться на контроле Дальневосточной транспортной прокуратуры. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

https://ria.ru/20250725/tela-2031391009.html

тында

амурская область

благовещенск

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происшествия, тында, амурская область, благовещенск, международный авиационный комитет, дальневосточная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), ан-24, крушение ан-24 в приамурье