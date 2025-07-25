https://ria.ru/20250725/krushenie-2031344728.html

Авиакомпанию "Ангара" проверят после крушения Ан-24 в Приамурье

Авиакомпанию "Ангара" проверят после крушения Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 25.07.2025

Авиакомпанию "Ангара" проверят после крушения Ан-24 в Приамурье

Росавиация и Ространснадзор проверят авиакомпанию "Ангара" после крушения самолета Ан-24 в Амурской области, сообщил Минтранс. РИА Новости, 25.07.2025

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россия

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

ан-24

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

амурская область

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Росавиация и Ространснадзор проверят авиакомпанию "Ангара" после крушения самолета Ан-24 в Амурской области, сообщил Минтранс."Росавиация совместно с Ространснадзором инициирует проверку деятельности компании "Ангара" на предмет выполнения Федеральных авиационных правил. По итогам будет принято решение о ее дальнейшей работе", — заявили в министерстве.На месте катастрофы нашли бортовые самописцы, их частичную расшифровку проведут в Москве на следующей неделе.Крушение Ан-24Пассажирский самолет Ан-24 "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, потерпел крушение в четверг утром. На борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. Никто не выжил.По данным СК и прокуратуры, лайнер пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Его обломки обнаружили в 15 километрах от города. Как заявил губернатор Амурской области Василий Орлов, рассматриваются две версии произошедшего — техническая неисправность и ошибка пилотов.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы. Также создана правительственная комиссия для ликвидации последствий ЧП, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин.Родственникам погибших окажут всю необходимую помощь и выплатят компенсации.

https://ria.ru/20250725/blagoveschensk-2031311110.html

https://ria.ru/20250724/an-24-2031213730.html

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амурская область

тында

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Работа следователей на месте крушения Ан-24 в Приамурье Специалисты на месте крушения Ан-24 в Приамурье изымают части самолета, представляющие следственный интерес, сообщает Восточное МСУТ СК 2025-07-25T10:46 true PT0M20S

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россия, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), ан-24, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, амурская область, тында, следственный комитет россии (ск рф), крушение ан-24 в приамурье, москва