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Авиакомпанию "Ангара" проверят после крушения Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 25.07.2025
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10:46 25.07.2025 (обновлено: 14:10 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/krushenie-2031344728.html
Авиакомпанию "Ангара" проверят после крушения Ан-24 в Приамурье
Авиакомпанию "Ангара" проверят после крушения Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 25.07.2025
Авиакомпанию "Ангара" проверят после крушения Ан-24 в Приамурье
Росавиация и Ространснадзор проверят авиакомпанию "Ангара" после крушения самолета Ан-24 в Амурской области, сообщил Минтранс. РИА Новости, 25.07.2025
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россия
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
ан-24
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
амурская область
тында
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Росавиация и Ространснадзор проверят авиакомпанию "Ангара" после крушения самолета Ан-24 в Амурской области, сообщил Минтранс."Росавиация совместно с Ространснадзором инициирует проверку деятельности компании "Ангара" на предмет выполнения Федеральных авиационных правил. По итогам будет принято решение о ее дальнейшей работе", — заявили в министерстве.На месте катастрофы нашли бортовые самописцы, их частичную расшифровку проведут в Москве на следующей неделе.Крушение Ан-24Пассажирский самолет Ан-24 "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, потерпел крушение в четверг утром. На борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. Никто не выжил.По данным СК и прокуратуры, лайнер пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Его обломки обнаружили в 15 километрах от города. Как заявил губернатор Амурской области Василий Орлов, рассматриваются две версии произошедшего — техническая неисправность и ошибка пилотов.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы. Также создана правительственная комиссия для ликвидации последствий ЧП, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин.Родственникам погибших окажут всю необходимую помощь и выплатят компенсации.
https://ria.ru/20250725/blagoveschensk-2031311110.html
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россия
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Работа следователей на месте крушения Ан-24 в Приамурье
Специалисты на месте крушения Ан-24 в Приамурье изымают части самолета, представляющие следственный интерес, сообщает Восточное МСУТ СК
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россия, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), ан-24, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, амурская область, тында, следственный комитет россии (ск рф), крушение ан-24 в приамурье, москва
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Ан-24, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Амурская область, Тында, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение Ан-24 в Приамурье, Москва
Авиакомпанию "Ангара" проверят после крушения Ан-24 в Приамурье

Росавиация и Ространснадзор проверят компанию "Ангара" после крушения Ан-24

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Росавиация и Ространснадзор проверят авиакомпанию "Ангара" после крушения самолета Ан-24 в Амурской области, сообщил Минтранс.
"Росавиация совместно с Ространснадзором инициирует проверку деятельности компании "Ангара" на предмет выполнения Федеральных авиационных правил. По итогам будет принято решение о ее дальнейшей работе", — заявили в министерстве.
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На месте катастрофы нашли бортовые самописцы, их частичную расшифровку проведут в Москве на следующей неделе.

Крушение Ан-24

Пассажирский самолет Ан-24 "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, потерпел крушение в четверг утром. На борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. Никто не выжил.
По данным СК и прокуратуры, лайнер пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Его обломки обнаружили в 15 километрах от города. Как заявил губернатор Амурской области Василий Орлов, рассматриваются две версии произошедшего — техническая неисправность и ошибка пилотов.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы. Также создана правительственная комиссия для ликвидации последствий ЧП, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин.
Родственникам погибших окажут всю необходимую помощь и выплатят компенсации.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Ан-24Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ПроисшествияАмурская областьТындаСледственный комитет России (СК РФ)Крушение Ан-24 в ПриамурьеМосква
 
 
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