https://ria.ru/20250725/krushenie-2031308989.html

Родственники погибших при крушении Ан-24 обратились к психологам

Родственники погибших при крушении Ан-24 обратились к психологам - РИА Новости, 25.07.2025

Родственники погибших при крушении Ан-24 обратились к психологам

Трое родственников погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области обратились за помощью к психологам в Тынде, сообщили РИА Новости в Тындинской... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T07:14:00+03:00

2025-07-25T07:14:00+03:00

2025-07-25T07:14:00+03:00

происшествия

амурская область

тында

благовещенск

василий орлов (губернатор)

дмитрий демешин

межгосударственный авиационный комитет

ан-24

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл – РИА Новости. Трое родственников погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области обратились за помощью к психологам в Тынде, сообщили РИА Новости в Тындинской межрайонной больнице. "У нас психологическая помощь. По домам мы ездим, по семьям. Обратились …трое уже. Это родственники, да. Едем к ним", - сообщила собеседник агентства. Ранее региональный минздрав сообщил, что четыре психолога Амурской областной психиатрической больницы работают в Тынде и Тындинском округе для оказания помощи родственникам погибших в крушении Ан-24. Также работает круглосуточный телефон горячей линии Центра психотерапии и психологической помощи 8-914-538-95-53. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, погибли 48 человек. В Приамурье объявлен трёхдневный траур. В регионе приспустят флаги, отменят развлекательные мероприятия, во всех храмах Благовещенской епархии проведут панихиду по жертвам авиакатастрофы. Трехдневный траур объявлен в Амурской области, а также в Хабаровском крае, на борту Ан-24 было, по данным минсоцзашиты, 13 жителей края. По словам губернатора Дмитрия Демешина, их семьи получат по миллиону рублей, кроме того, им оплатят проезд к месту крушения. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. В Амурской области введён режим ЧС регионального характера.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

https://ria.ru/20250725/krushenie-2031302879.html

амурская область

тында

благовещенск

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происшествия, амурская область, тында, благовещенск, василий орлов (губернатор), дмитрий демешин, межгосударственный авиационный комитет, ан-24