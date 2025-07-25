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Родственники погибших при крушении Ан-24 обратились к психологам - РИА Новости, 25.07.2025
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07:14 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/krushenie-2031308989.html
Родственники погибших при крушении Ан-24 обратились к психологам
Родственники погибших при крушении Ан-24 обратились к психологам - РИА Новости, 25.07.2025
Родственники погибших при крушении Ан-24 обратились к психологам
Трое родственников погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области обратились за помощью к психологам в Тынде, сообщили РИА Новости в Тындинской... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T07:14:00+03:00
2025-07-25T07:14:00+03:00
происшествия
амурская область
тында
благовещенск
василий орлов (губернатор)
дмитрий демешин
межгосударственный авиационный комитет
ан-24
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл – РИА Новости. Трое родственников погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области обратились за помощью к психологам в Тынде, сообщили РИА Новости в Тындинской межрайонной больнице. "У нас психологическая помощь. По домам мы ездим, по семьям. Обратились …трое уже. Это родственники, да. Едем к ним", - сообщила собеседник агентства. Ранее региональный минздрав сообщил, что четыре психолога Амурской областной психиатрической больницы работают в Тынде и Тындинском округе для оказания помощи родственникам погибших в крушении Ан-24. Также работает круглосуточный телефон горячей линии Центра психотерапии и психологической помощи 8-914-538-95-53. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, погибли 48 человек. В Приамурье объявлен трёхдневный траур. В регионе приспустят флаги, отменят развлекательные мероприятия, во всех храмах Благовещенской епархии проведут панихиду по жертвам авиакатастрофы. Трехдневный траур объявлен в Амурской области, а также в Хабаровском крае, на борту Ан-24 было, по данным минсоцзашиты, 13 жителей края. По словам губернатора Дмитрия Демешина, их семьи получат по миллиону рублей, кроме того, им оплатят проезд к месту крушения. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. В Амурской области введён режим ЧС регионального характера.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
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амурская область
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благовещенск
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происшествия, амурская область, тында, благовещенск, василий орлов (губернатор), дмитрий демешин, межгосударственный авиационный комитет, ан-24
Происшествия, Амурская область, Тында, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор), Дмитрий Демешин, Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24
Родственники погибших при крушении Ан-24 обратились к психологам

Трое родственников погибших при крушении Ан-24 обратились к психологам в Тынде

© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл – РИА Новости. Трое родственников погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области обратились за помощью к психологам в Тынде, сообщили РИА Новости в Тындинской межрайонной больнице.
"У нас психологическая помощь. По домам мы ездим, по семьям. Обратились …трое уже. Это родственники, да. Едем к ним", - сообщила собеседник агентства.
Кадр видео, на котором, предположительно, самолет авиакомпании Ангара Ан-24 уходит на запасной круг в Приамурье - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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Вчера, 15:14
Ранее региональный минздрав сообщил, что четыре психолога Амурской областной психиатрической больницы работают в Тынде и Тындинском округе для оказания помощи родственникам погибших в крушении Ан-24. Также работает круглосуточный телефон горячей линии Центра психотерапии и психологической помощи 8-914-538-95-53.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, погибли 48 человек. В Приамурье объявлен трёхдневный траур. В регионе приспустят флаги, отменят развлекательные мероприятия, во всех храмах Благовещенской епархии проведут панихиду по жертвам авиакатастрофы.
Трехдневный траур объявлен в Амурской области, а также в Хабаровском крае, на борту Ан-24 было, по данным минсоцзашиты, 13 жителей края. По словам губернатора Дмитрия Демешина, их семьи получат по миллиону рублей, кроме того, им оплатят проезд к месту крушения.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. В Амурской области введён режим ЧС регионального характера.
Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании Ангара в Амурской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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ПроисшествияАмурская областьТындаБлаговещенскВасилий Орлов (губернатор)Дмитрий ДемешинМежгосударственный авиационный комитетАн-24
 
 
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