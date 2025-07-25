https://ria.ru/20250725/krushenie-2031308812.html
Президент Туркмении выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24
Президент Туркмении выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025
Президент Туркмении выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета Ан-24 в Амурской... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T07:10:00+03:00
2025-07-25T07:10:00+03:00
2025-07-25T07:10:00+03:00
амурская область
тында
туркмения
сердар бердымухамедов
владимир путин
василий орлов (губернатор)
межгосударственный авиационный комитет
ан-24
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АШХАБАД, 25 июл – РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, сообщает официальная газета "Нейтральный Туркменистан". "Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолёта авиакомпании "Ангара", повлёкшим многочисленные человеческие жертвы. От имени народа и правительства страны, а также от себя лично президент Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжёлый момент родным и близким погибших", – говорится в сообщении. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, погибли 48 человек. В Приамурье объявлен трёхдневный траур. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. В Амурской области введён режим ЧС регионального характера.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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амурская область, тында, туркмения, сердар бердымухамедов , владимир путин, василий орлов (губернатор), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, в мире, крушение ан-24 в приамурье
Амурская область, Тында, Туркмения, Сердар Бердымухамедов , Владимир Путин, Василий Орлов (губернатор), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24, В мире, Крушение Ан-24 в Приамурье
Президент Туркмении выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24
Президент Туркмении Бердымухамедов соболезнует Путину в связи с крушением Ан-24