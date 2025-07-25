https://ria.ru/20250725/krushenie-2031308812.html

Президент Туркмении выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24

Президент Туркмении выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025

Президент Туркмении выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета Ан-24 в Амурской... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T07:10:00+03:00

2025-07-25T07:10:00+03:00

2025-07-25T07:10:00+03:00

амурская область

тында

туркмения

сердар бердымухамедов

владимир путин

василий орлов (губернатор)

межгосударственный авиационный комитет

ан-24

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794574964_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_366d3406c2d9b500d64c551a4ba09ae8.jpg

АШХАБАД, 25 июл – РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, сообщает официальная газета "Нейтральный Туркменистан". "Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолёта авиакомпании "Ангара", повлёкшим многочисленные человеческие жертвы. От имени народа и правительства страны, а также от себя лично президент Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжёлый момент родным и близким погибших", – говорится в сообщении. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, погибли 48 человек. В Приамурье объявлен трёхдневный траур. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. В Амурской области введён режим ЧС регионального характера.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

амурская область

тында

туркмения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

амурская область, тында, туркмения, сердар бердымухамедов , владимир путин, василий орлов (губернатор), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, в мире, крушение ан-24 в приамурье