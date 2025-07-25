https://ria.ru/20250725/krushenie-2031298876.html

В больнице рассказали о погибшем при крушении Ан-24 хирурге Майзеле

В больнице рассказали о погибшем при крушении Ан-24 хирурге Майзеле - РИА Новости, 25.07.2025

В больнице рассказали о погибшем при крушении Ан-24 хирурге Майзеле

Погибший в авиакатастрофе Ан-24 в Амурской области торакальный хирург из Хабаровска Леонид Майзель всю свою жизнь посвятил спасению жизни пациентов, он был... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T04:51:00+03:00

2025-07-25T04:51:00+03:00

2025-07-25T05:15:00+03:00

амурская область

хабаровский край

россия

василий орлов (губернатор)

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

ан-24

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Погибший в авиакатастрофе Ан-24 в Амурской области торакальный хирург из Хабаровска Леонид Майзель всю свою жизнь посвятил спасению жизни пациентов, он был отзывчивым и добрым человеком, сообщает Краевая клиническая больница имени профессора С.И. Сергеева. "Двадцать четвертого июля 2025 года на 72 году трагически погиб Майзель Леонид Ефимович (07.04.1954 – 24.07.2025). Начал свой трудовой путь в 1977 году от врача-интерна до ведущего квалифицированного торакального хирурга. В разные годы занимал руководящие должности: заведующего операционным блоком, замглавного врача по хирургии", - сообщает больница. Врач занимался подготовкой медицинских кадров, был наставником медицинских сестер и врачей. "Имя Леонида Ефимовича широко известно в Хабаровском крае и за его пределами. Он внес значительный вклад в развитие медицины в Хабаровском крае. Всю свою жизнь посвятил делу спасения жизни пациентов… Леонид Ефимович был отзывчивым и добрым человеком, грамотным специалистом своего дела, готовым всегда прийти на помощь своим коллегам и пациентам", - добавляет медучреждение. Майзель отмечен наградами Минздрава России за выполнение своего врачебного долга, награжден орденом Почета за активное участие в ликвидации последствий землетрясения в Нефтегорске. Коллектив больницы выразил соболезнования родным и близким Майзеля. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

https://ria.ru/20250724/an-24-2031213730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

амурская область, хабаровский край, россия, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, происшествия, крушение ан-24 в приамурье