В больнице рассказали о погибшем при крушении Ан-24 хирурге Майзеле
Погибший при крушении Ан-24 хирург Майзель всю жизнь посвятил спасению пациентов
© РИА Новости / Пресс-служба Росавиации | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании "Ангара" в Амурской области
Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании "Ангара" в Амурской области. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Погибший в авиакатастрофе Ан-24 в Амурской области торакальный хирург из Хабаровска Леонид Майзель всю свою жизнь посвятил спасению жизни пациентов, он был отзывчивым и добрым человеком, сообщает Краевая клиническая больница имени профессора С.И. Сергеева.
"Двадцать четвертого июля 2025 года на 72 году трагически погиб Майзель Леонид Ефимович (07.04.1954 – 24.07.2025). Начал свой трудовой путь в 1977 году от врача-интерна до ведущего квалифицированного торакального хирурга. В разные годы занимал руководящие должности: заведующего операционным блоком, замглавного врача по хирургии", - сообщает больница.
Врач занимался подготовкой медицинских кадров, был наставником медицинских сестер и врачей.
"Имя Леонида Ефимовича широко известно в Хабаровском крае и за его пределами. Он внес значительный вклад в развитие медицины в Хабаровском крае. Всю свою жизнь посвятил делу спасения жизни пациентов… Леонид Ефимович был отзывчивым и добрым человеком, грамотным специалистом своего дела, готовым всегда прийти на помощь своим коллегам и пациентам", - добавляет медучреждение.
Майзель отмечен наградами Минздрава России за выполнение своего врачебного долга, награжден орденом Почета за активное участие в ликвидации последствий землетрясения в Нефтегорске.
Коллектив больницы выразил соболезнования родным и близким Майзеля.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
Самолет Ан-24
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