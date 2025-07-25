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В больнице рассказали о погибшем при крушении Ан-24 хирурге Майзеле - РИА Новости, 25.07.2025
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04:51 25.07.2025 (обновлено: 05:15 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/krushenie-2031298876.html
В больнице рассказали о погибшем при крушении Ан-24 хирурге Майзеле
В больнице рассказали о погибшем при крушении Ан-24 хирурге Майзеле - РИА Новости, 25.07.2025
В больнице рассказали о погибшем при крушении Ан-24 хирурге Майзеле
Погибший в авиакатастрофе Ан-24 в Амурской области торакальный хирург из Хабаровска Леонид Майзель всю свою жизнь посвятил спасению жизни пациентов, он был... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T04:51:00+03:00
2025-07-25T05:15:00+03:00
амурская область
хабаровский край
россия
василий орлов (губернатор)
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
ан-24
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Погибший в авиакатастрофе Ан-24 в Амурской области торакальный хирург из Хабаровска Леонид Майзель всю свою жизнь посвятил спасению жизни пациентов, он был отзывчивым и добрым человеком, сообщает Краевая клиническая больница имени профессора С.И. Сергеева. "Двадцать четвертого июля 2025 года на 72 году трагически погиб Майзель Леонид Ефимович (07.04.1954 – 24.07.2025). Начал свой трудовой путь в 1977 году от врача-интерна до ведущего квалифицированного торакального хирурга. В разные годы занимал руководящие должности: заведующего операционным блоком, замглавного врача по хирургии", - сообщает больница. Врач занимался подготовкой медицинских кадров, был наставником медицинских сестер и врачей. "Имя Леонида Ефимовича широко известно в Хабаровском крае и за его пределами. Он внес значительный вклад в развитие медицины в Хабаровском крае. Всю свою жизнь посвятил делу спасения жизни пациентов… Леонид Ефимович был отзывчивым и добрым человеком, грамотным специалистом своего дела, готовым всегда прийти на помощь своим коллегам и пациентам", - добавляет медучреждение. Майзель отмечен наградами Минздрава России за выполнение своего врачебного долга, награжден орденом Почета за активное участие в ликвидации последствий землетрясения в Нефтегорске. Коллектив больницы выразил соболезнования родным и близким Майзеля. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
https://ria.ru/20250724/an-24-2031213730.html
амурская область
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амурская область, хабаровский край, россия, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, происшествия, крушение ан-24 в приамурье
Амурская область, Хабаровский край, Россия, Василий Орлов (губернатор), Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24, Происшествия, Крушение Ан-24 в Приамурье
В больнице рассказали о погибшем при крушении Ан-24 хирурге Майзеле

Погибший при крушении Ан-24 хирург Майзель всю жизнь посвятил спасению пациентов

© РИА Новости / Пресс-служба Росавиации | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании "Ангара" в Амурской области
Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании Ангара в Амурской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Росавиации
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Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании "Ангара" в Амурской области. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Погибший в авиакатастрофе Ан-24 в Амурской области торакальный хирург из Хабаровска Леонид Майзель всю свою жизнь посвятил спасению жизни пациентов, он был отзывчивым и добрым человеком, сообщает Краевая клиническая больница имени профессора С.И. Сергеева.
"Двадцать четвертого июля 2025 года на 72 году трагически погиб Майзель Леонид Ефимович (07.04.1954 – 24.07.2025). Начал свой трудовой путь в 1977 году от врача-интерна до ведущего квалифицированного торакального хирурга. В разные годы занимал руководящие должности: заведующего операционным блоком, замглавного врача по хирургии", - сообщает больница.
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Врач занимался подготовкой медицинских кадров, был наставником медицинских сестер и врачей.
"Имя Леонида Ефимовича широко известно в Хабаровском крае и за его пределами. Он внес значительный вклад в развитие медицины в Хабаровском крае. Всю свою жизнь посвятил делу спасения жизни пациентов… Леонид Ефимович был отзывчивым и добрым человеком, грамотным специалистом своего дела, готовым всегда прийти на помощь своим коллегам и пациентам", - добавляет медучреждение.
Майзель отмечен наградами Минздрава России за выполнение своего врачебного долга, награжден орденом Почета за активное участие в ликвидации последствий землетрясения в Нефтегорске.
Коллектив больницы выразил соболезнования родным и близким Майзеля.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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Амурская областьХабаровский крайРоссияВасилий Орлов (губернатор)Следственный комитет России (СК РФ)Межгосударственный авиационный комитетАн-24ПроисшествияКрушение Ан-24 в Приамурье
 
 
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