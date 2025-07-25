Рейтинг@Mail.ru
Клинтон поздравлял Эпштейна с юбилеем. пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:13 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/klinton-2031303627.html
Клинтон поздравлял Эпштейна с юбилеем. пишут СМИ
Клинтон поздравлял Эпштейна с юбилеем. пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2025
Клинтон поздравлял Эпштейна с юбилеем. пишут СМИ
Билл Клинтон, имевший сексуальный скандал со стажеркой Моникой Левински на посту президента США, желал впоследствии обвиненному в насилии над... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T06:13:00+03:00
2025-07-25T06:13:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
таиланд
джеффри эпштейн
билл клинтон
моника левински
victoria's secret
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102553/01/1025530195_0:155:2000:1280_1920x0_80_0_0_5a46fcb8a2a7e9f7ae385b9689195e01.jpg
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Билл Клинтон, имевший сексуальный скандал со стажеркой Моникой Левински на посту президента США, желал впоследствии обвиненному в насилии над несовершеннолетними финансисту Джеффри Эпштейну сохранить "детское любопытство", сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на материалы в ее распоряжении. Имя Клинтона уже ранее неоднократно фигурировало в контексте дела Эпштейна. В рассекреченных документах содержалось упоминание о поездке в Таиланд, которую он якобы совершил в компании Клинтона. А один из свидетелей на допросе цитировал Эпштейна, который якобы однажды сказал, что бывший президент "любит молодых". Никаких обвинений против Клинтона по этому делу не выдвигалось. "В альбоме ко дню рождения Джеффри Эпштейна были письма Билла Клинтона. Главным именем в альбоме ко дню рождения Джеффри Эпштейна в 2003 году был бывший президент, а не будущий", - сообщает издание. Альбом для Эпштейна собирала его соратница, светская львица Гислейн Максвелл, с тех пор осужденная по делу о торговле несовершеннолетними. Помимо якобы Клинтона и Трампа, в него были включены поздравления от дизайнера Веры Вонг, владельца бренда Victoria's Secret миллиардера Леса Векснера и от модельного агента Жана-Люка Брюнеля, обвиненного в изнасилованиях и пособничестве Эпштейну в торговле секс-услуг несовершеннолетних, отмечает газета. Брюнель совершил самоубийство во французской тюрьме в 2022 году, три года спустя после самоубийства Эпштейна в тюремной камере в США. "Не правда ли, обнадеживает то, что тебе удалось продержаться так долго, несмотря на все годы обучения и познания, приключений и (неразборчивое слово), а также сохранить детское любопытство, утешение друзей и стремление изменить мир к лучшему", - якобы написал Клинтон в альбоме от руки, его слова приводит газета. Представитель Клинтона в ответ заявил WSJ, что бывший президент прекратил общение с Эпштейном более 10 лет назад до ареста финансиста в 2019 году. Представители Клинтона настаивают, что он не был в курсе предполагаемых преступлений Эпштейна. В то же время газета New York Times сообщает об еще одном случае, когда нынешний президент Трамп якобы оставил Эпштейну послание, написанное от руки. Речь идет о копии книги авторства Трампа "The Art of the Comeback"("Искусство возвращения"), которую тот якобы подарил Эпштейну за месяц до выхода публикации в свет. "Джеффу - ты величайший", - написал Трамп на развороте, и подписался "Дональд", поставив дату - октябрь 1997 года, утверждает издание и приводит сканирование экземпляра. На прошлой неделе в реестре судебных дел США появилась информация о подаче иска Трампом в адрес газеты Wall Street Journal и материнских компаний за клевету и оскорбления. WSJ утверждает, что 20 лет назад Трамп подарил Эпштейну на 50-летие непристойный рисунок с поздравлением. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.
https://ria.ru/20250724/epshteyn-2031148174.html
https://ria.ru/20250724/ssha-2031036649.html
https://ria.ru/20250718/podarok-2029839566.html
сша
нью-йорк (город)
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102553/01/1025530195_151:0:2000:1387_1920x0_80_0_0_fcb2a923b9a5a0f826e1f8a1766dad71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-йорк (город), таиланд, джеффри эпштейн, билл клинтон, моника левински, victoria's secret
В мире, США, Нью-Йорк (город), Таиланд, Джеффри Эпштейн, Билл Клинтон, Моника Левински, Victoria's Secret
Клинтон поздравлял Эпштейна с юбилеем. пишут СМИ

WSJ: Клинтон желал Эпштейну сохранить любопытство в юбилейном поздравлении

© AP Photo / Mark LennihanБилл Клинтон
Билл Клинтон - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
Билл Клинтон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Билл Клинтон, имевший сексуальный скандал со стажеркой Моникой Левински на посту президента США, желал впоследствии обвиненному в насилии над несовершеннолетними финансисту Джеффри Эпштейну сохранить "детское любопытство", сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на материалы в ее распоряжении.
Имя Клинтона уже ранее неоднократно фигурировало в контексте дела Эпштейна. В рассекреченных документах содержалось упоминание о поездке в Таиланд, которую он якобы совершил в компании Клинтона. А один из свидетелей на допросе цитировал Эпштейна, который якобы однажды сказал, что бывший президент "любит молодых". Никаких обвинений против Клинтона по этому делу не выдвигалось.
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Американских чиновников попросили не говорить об Эпштейне, пишет NBC
Вчера, 14:11
"В альбоме ко дню рождения Джеффри Эпштейна были письма Билла Клинтона. Главным именем в альбоме ко дню рождения Джеффри Эпштейна в 2003 году был бывший президент, а не будущий", - сообщает издание.
Альбом для Эпштейна собирала его соратница, светская львица Гислейн Максвелл, с тех пор осужденная по делу о торговле несовершеннолетними. Помимо якобы Клинтона и Трампа, в него были включены поздравления от дизайнера Веры Вонг, владельца бренда Victoria's Secret миллиардера Леса Векснера и от модельного агента Жана-Люка Брюнеля, обвиненного в изнасилованиях и пособничестве Эпштейну в торговле секс-услуг несовершеннолетних, отмечает газета. Брюнель совершил самоубийство во французской тюрьме в 2022 году, три года спустя после самоубийства Эпштейна в тюремной камере в США.
"Не правда ли, обнадеживает то, что тебе удалось продержаться так долго, несмотря на все годы обучения и познания, приключений и (неразборчивое слово), а также сохранить детское любопытство, утешение друзей и стремление изменить мир к лучшему", - якобы написал Клинтон в альбоме от руки, его слова приводит газета.
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Команда Трампа делилась с блогерами деталями дела Эпштейна, пишут СМИ
Вчера, 07:33
Представитель Клинтона в ответ заявил WSJ, что бывший президент прекратил общение с Эпштейном более 10 лет назад до ареста финансиста в 2019 году. Представители Клинтона настаивают, что он не был в курсе предполагаемых преступлений Эпштейна.
В то же время газета New York Times сообщает об еще одном случае, когда нынешний президент Трамп якобы оставил Эпштейну послание, написанное от руки. Речь идет о копии книги авторства Трампа "The Art of the Comeback"("Искусство возвращения"), которую тот якобы подарил Эпштейну за месяц до выхода публикации в свет.
"Джеффу - ты величайший", - написал Трамп на развороте, и подписался "Дональд", поставив дату - октябрь 1997 года, утверждает издание и приводит сканирование экземпляра.
На прошлой неделе в реестре судебных дел США появилась информация о подаче иска Трампом в адрес газеты Wall Street Journal и материнских компаний за клевету и оскорбления. WSJ утверждает, что 20 лет назад Трамп подарил Эпштейну на 50-летие непристойный рисунок с поздравлением.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.
Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
СМИ: Трамп подарил Эпштейну "чудесный секрет"
18 июля, 06:02
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ТаиландДжеффри ЭпштейнБилл КлинтонМоника ЛевинскиVictoria's Secret
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала