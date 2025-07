Клинтон поздравлял Эпштейна с юбилеем. пишут СМИ

https://ria.ru/20250725/klinton-2031303627.html

ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Билл Клинтон, имевший сексуальный скандал со стажеркой Моникой Левински на посту президента США, желал впоследствии обвиненному в насилии над несовершеннолетними финансисту Джеффри Эпштейну сохранить "детское любопытство", сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на материалы в ее распоряжении. Имя Клинтона уже ранее неоднократно фигурировало в контексте дела Эпштейна. В рассекреченных документах содержалось упоминание о поездке в Таиланд, которую он якобы совершил в компании Клинтона. А один из свидетелей на допросе цитировал Эпштейна, который якобы однажды сказал, что бывший президент "любит молодых". Никаких обвинений против Клинтона по этому делу не выдвигалось. "В альбоме ко дню рождения Джеффри Эпштейна были письма Билла Клинтона. Главным именем в альбоме ко дню рождения Джеффри Эпштейна в 2003 году был бывший президент, а не будущий", - сообщает издание. Альбом для Эпштейна собирала его соратница, светская львица Гислейн Максвелл, с тех пор осужденная по делу о торговле несовершеннолетними. Помимо якобы Клинтона и Трампа, в него были включены поздравления от дизайнера Веры Вонг, владельца бренда Victoria's Secret миллиардера Леса Векснера и от модельного агента Жана-Люка Брюнеля, обвиненного в изнасилованиях и пособничестве Эпштейну в торговле секс-услуг несовершеннолетних, отмечает газета. Брюнель совершил самоубийство во французской тюрьме в 2022 году, три года спустя после самоубийства Эпштейна в тюремной камере в США. "Не правда ли, обнадеживает то, что тебе удалось продержаться так долго, несмотря на все годы обучения и познания, приключений и (неразборчивое слово), а также сохранить детское любопытство, утешение друзей и стремление изменить мир к лучшему", - якобы написал Клинтон в альбоме от руки, его слова приводит газета. Представитель Клинтона в ответ заявил WSJ, что бывший президент прекратил общение с Эпштейном более 10 лет назад до ареста финансиста в 2019 году. Представители Клинтона настаивают, что он не был в курсе предполагаемых преступлений Эпштейна. В то же время газета New York Times сообщает об еще одном случае, когда нынешний президент Трамп якобы оставил Эпштейну послание, написанное от руки. Речь идет о копии книги авторства Трампа "The Art of the Comeback"("Искусство возвращения"), которую тот якобы подарил Эпштейну за месяц до выхода публикации в свет. "Джеффу - ты величайший", - написал Трамп на развороте, и подписался "Дональд", поставив дату - октябрь 1997 года, утверждает издание и приводит сканирование экземпляра. На прошлой неделе в реестре судебных дел США появилась информация о подаче иска Трампом в адрес газеты Wall Street Journal и материнских компаний за клевету и оскорбления. WSJ утверждает, что 20 лет назад Трамп подарил Эпштейну на 50-летие непристойный рисунок с поздравлением. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.

