Совфед направит Путину идеи по созданию "Карты юного спортсмена"
Совфед направит Путину идеи по "Карте юного спортсмена" для занятий в секциях
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко
Президент Владимир Путин встретился с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Совет Федерации направит президенту РФ Владимиру Путину предложения по созданию в России "Карты юного спортсмена" для занятий в спортивных секциях, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
«
"Сенаторы предложили для определенного возраста, для детей сертификат, который бы действовал на спортивные секции. Так называемая "Карта юного спортсмена". Конечно, это надо всё просчитать, проработать. Во-первых, это важно, Вы также об этом говорили, что коммерциализация детского спорта тоже в большой степени задела, чтобы дети из семей независимо от достатка, а от их спортивных устремлений могли посещать спортивные секции... что мы поддерживаем этих ребят", - сказала она в ходе встречи с Путиным.
Кроме того, отметила парламентарий, введение подобных мер могло бы позволить вести реальный учёт, сколько детей в России занимаются спортом.
"Поэтому мы вам такие предложения представим, просьба поддержать", - добавила Матвиенко.