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Совфед направит Путину идеи по созданию "Карты юного спортсмена" - РИА Новости, 25.07.2025
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17:55 25.07.2025 (обновлено: 18:07 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/karta-2031489756.html
Совфед направит Путину идеи по созданию "Карты юного спортсмена"
Совфед направит Путину идеи по созданию "Карты юного спортсмена" - РИА Новости, 25.07.2025
Совфед направит Путину идеи по созданию "Карты юного спортсмена"
Совет Федерации направит президенту РФ Владимиру Путину предложения по созданию в России "Карты юного спортсмена" для занятий в спортивных секциях, заявила... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T17:55:00+03:00
2025-07-25T18:07:00+03:00
россия
совет федерации рф
валентина матвиенко
владимир путин
общество
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Совет Федерации направит президенту РФ Владимиру Путину предложения по созданию в России "Карты юного спортсмена" для занятий в спортивных секциях, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко."Сенаторы предложили для определенного возраста, для детей сертификат, который бы действовал на спортивные секции. Так называемая "Карта юного спортсмена". Конечно, это надо всё просчитать, проработать. Во-первых, это важно, Вы также об этом говорили, что коммерциализация детского спорта тоже в большой степени задела, чтобы дети из семей независимо от достатка, а от их спортивных устремлений могли посещать спортивные секции... что мы поддерживаем этих ребят", - сказала она в ходе встречи с Путиным.Кроме того, отметила парламентарий, введение подобных мер могло бы позволить вести реальный учёт, сколько детей в России занимаются спортом."Поэтому мы вам такие предложения представим, просьба поддержать", - добавила Матвиенко.
https://ria.ru/20250725/putin-2031478977.html
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россия, совет федерации рф, валентина матвиенко, владимир путин, общество
Россия, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Общество
Совфед направит Путину идеи по созданию "Карты юного спортсмена"

Совфед направит Путину идеи по "Карте юного спортсмена" для занятий в секциях

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко
Президент Владимир Путин встретился с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин встретился с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Совет Федерации направит президенту РФ Владимиру Путину предложения по созданию в России "Карты юного спортсмена" для занятий в спортивных секциях, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
«
"Сенаторы предложили для определенного возраста, для детей сертификат, который бы действовал на спортивные секции. Так называемая "Карта юного спортсмена". Конечно, это надо всё просчитать, проработать. Во-первых, это важно, Вы также об этом говорили, что коммерциализация детского спорта тоже в большой степени задела, чтобы дети из семей независимо от достатка, а от их спортивных устремлений могли посещать спортивные секции... что мы поддерживаем этих ребят", - сказала она в ходе встречи с Путиным.
Кроме того, отметила парламентарий, введение подобных мер могло бы позволить вести реальный учёт, сколько детей в России занимаются спортом.
"Поэтому мы вам такие предложения представим, просьба поддержать", - добавила Матвиенко.
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