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Иран и "евротройка" провели переговоры по ядерной проблематике - РИА Новости, 25.07.2025
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14:47 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/iran-2031426467.html
Иран и "евротройка" провели переговоры по ядерной проблематике
Иран и "евротройка" провели переговоры по ядерной проблематике - РИА Новости, 25.07.2025
Иран и "евротройка" провели переговоры по ядерной проблематике
Иран и "евротройка" (Великобритания, Франция, Германия) провели в пятницу переговоры по ядерной проблематике, стороны представили друг другу идеи по этой теме,... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T14:47:00+03:00
2025-07-25T14:47:00+03:00
в мире
иран
великобритания
франция
казем гариб-абади
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ТЕГЕРАН, 25 июл – РИА Новости. Иран и "евротройка" (Великобритания, Франция, Германия) провели в пятницу переговоры по ядерной проблематике, стороны представили друг другу идеи по этой теме, договорились продолжить консультации, заявил заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади. "Мы вместе с (заместителем главы МИД Маджидом – ред.) Тахт-Раванчи провели серьёзные, открытые и детальные переговоры с лидерами трёх европейских стран. Мы обсудили разобрали последние события, связанные со снятием санкций и ядерной проблематикой", - написал Гариб-Абади на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter). Он отметил, что в ходе переговоров иранская сторона раскритиковала позицию "евротройки" в отношении недавних военных действий Израиля против Ирана. "Обе стороны пришли на эту встречу с конкретными предложениями, различные стороны которых были обсуждены. Было также решено продолжить консультации по этому вопросу", - добавил иранский дипломат.
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в мире, иран, великобритания, франция, казем гариб-абади, twitter
В мире, Иран, Великобритания, Франция, Казем Гариб-Абади, Twitter
Иран и "евротройка" провели переговоры по ядерной проблематике

Гариб-Абади: Иран и "евротройка" провели переговоры по ядерной проблематике

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 25 июл – РИА Новости. Иран и "евротройка" (Великобритания, Франция, Германия) провели в пятницу переговоры по ядерной проблематике, стороны представили друг другу идеи по этой теме, договорились продолжить консультации, заявил заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.
"Мы вместе с (заместителем главы МИД Маджидом – ред.) Тахт-Раванчи провели серьёзные, открытые и детальные переговоры с лидерами трёх европейских стран. Мы обсудили разобрали последние события, связанные со снятием санкций и ядерной проблематикой", - написал Гариб-Абади на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
Он отметил, что в ходе переговоров иранская сторона раскритиковала позицию "евротройки" в отношении недавних военных действий Израиля против Ирана.
"Обе стороны пришли на эту встречу с конкретными предложениями, различные стороны которых были обсуждены. Было также решено продолжить консультации по этому вопросу", - добавил иранский дипломат.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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В миреИранВеликобританияФранцияКазем Гариб-АбадиTwitter
 
 
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