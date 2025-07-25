https://ria.ru/20250725/iran-2031426467.html
Иран и "евротройка" провели переговоры по ядерной проблематике
Иран и "евротройка" провели переговоры по ядерной проблематике - РИА Новости, 25.07.2025
Иран и "евротройка" провели переговоры по ядерной проблематике
Иран и "евротройка" (Великобритания, Франция, Германия) провели в пятницу переговоры по ядерной проблематике, стороны представили друг другу идеи по этой теме,... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T14:47:00+03:00
2025-07-25T14:47:00+03:00
2025-07-25T14:47:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 25 июл – РИА Новости. Иран и "евротройка" (Великобритания, Франция, Германия) провели в пятницу переговоры по ядерной проблематике, стороны представили друг другу идеи по этой теме, договорились продолжить консультации, заявил заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади. "Мы вместе с (заместителем главы МИД Маджидом – ред.) Тахт-Раванчи провели серьёзные, открытые и детальные переговоры с лидерами трёх европейских стран. Мы обсудили разобрали последние события, связанные со снятием санкций и ядерной проблематикой", - написал Гариб-Абади на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter). Он отметил, что в ходе переговоров иранская сторона раскритиковала позицию "евротройки" в отношении недавних военных действий Израиля против Ирана. "Обе стороны пришли на эту встречу с конкретными предложениями, различные стороны которых были обсуждены. Было также решено продолжить консультации по этому вопросу", - добавил иранский дипломат.
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в мире, иран, великобритания, франция, казем гариб-абади, twitter
В мире, Иран, Великобритания, Франция, Казем Гариб-Абади, Twitter
Иран и "евротройка" провели переговоры по ядерной проблематике
Гариб-Абади: Иран и "евротройка" провели переговоры по ядерной проблематике