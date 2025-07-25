https://ria.ru/20250725/iran-2031388653.html

МАГАТЭ настаивает на возвращении инспекторов на ядерные объекты в Иран

МАГАТЭ настаивает на возвращении инспекторов на ядерные объекты в Иран - РИА Новости, 25.07.2025

МАГАТЭ настаивает на возвращении инспекторов на ядерные объекты в Иран

Международное агентство по атомной энергии настаивает, чтобы его инспекторы вернулись на ядерные объекты в Иран как можно скорее и продолжили свою работу,... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:09:00+03:00

2025-07-25T13:09:00+03:00

2025-07-25T13:09:00+03:00

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ВЕНА, 25 июл - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии настаивает, чтобы его инспекторы вернулись на ядерные объекты в Иран как можно скорее и продолжили свою работу, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе публичной лекции, организованной Сингапурским институтом ядерных исследований и безопасности при Национальном университете Сингапура. "Мы не можем изменить прошлое. То, что было, уже было. Сейчас наша задача - предотвратить дальнейшие атаки, насилие и подобные инциденты. Именно поэтому мы настаиваем и призываем, чтобы инспекторы МАГАТЭ вернулись в Иран как можно скорее и продолжили свою работу", - сказал Гросси. Трансляция его выступления велась на официальном канале Национального университета Сингапура (NUS) на YouTube - NUScast. Глава МАГАТЭ добавил, что это одна из самых сложных ситуаций, с которыми агентство сталкивалось в контексте нераспространения. Он также напомнил о том, что все страны, подписавшие Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), подвергают свои ядерные объекты строжайшему инспекционному режиму. "Когда имеется ядерный материал, мы должны отслеживать буквально каждый грамм - где он находится, остался ли он на месте, было ли отклонение от разрешенного использования", - уточнил Гросси. По его словам, в случае с Ираном инспекторы агентства занимались этим с определенными успехами и неудачами, потому что долгое время существовали непроясненные зоны. "Я сказал в своем докладе Совету управляющих в июне, что Иран не обладает ядерным оружием и не имеет программы по его созданию. Однако, в то же время, они должны нести полную отчетность за всё, что делают, потому что их ядерная программа чрезвычайно масштабна и амбициозна. Это повышает степень их ответственности", - добавил Гросси. По его словам, в прошлом были моменты, когда Иран нарушал свои обязательства, это и стало источником беспокойства и сомнений в том, что на самом деле происходит в стране. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты. В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.

https://ria.ru/20250725/iran-2031374821.html

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в мире, иран, сингапур (город), сша, рафаэль гросси, масуд пезешкиан, аббас аракчи, магатэ, youtube