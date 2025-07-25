Иран дал понять МАГАТЭ, что готов возобновить технические консультации
Глава МАГАТЭ Гросси: Иран готов возобновить технические консультации с МАГАТЭ
Флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 25 июл - РИА Новости. Иран дал понять Международному агентству по атомной энергии, что готов возобновить с ним технические консультации, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе публичной лекции, организованной Сингапурским институтом ядерных исследований и безопасности при Национальном университете Сингапура.
"Один важный момент, который я хотел бы отметить, - Иран дал нам понять, что готов возобновить технические консультации. Посмотрим, что из этого выйдет. Я считаю, что нам нужно вернуться к нормальным рабочим отношениям. Речь не идет о доверии или политике - это обязанность, пока вы являетесь участником ДНЯО. Если вы играете по правилам, правила предполагают, что вы должны быть открыты для инспекций", - сказал Гросси. Трансляция его выступления велась на официальном канале Национального университета Сингапура (NUS) на YouTube - NUScast.
По его словам, это не является политической кампанией против Ирана.
"У Ирана есть ряд объектов, есть множество видов деятельности, и он должен быть прозрачен в отношении всех этих действий. И если уровень прозрачности недостаточен, это может привести к проблемным ситуациям", - добавил гендиректор МАГАТЭ.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.
В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.