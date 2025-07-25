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Госдума осенью может рассмотреть проект о возрождении доходных домов - РИА Новости, 25.07.2025
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03:55 25.07.2025 (обновлено: 03:56 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/gosduma-2031295477.html
Госдума осенью может рассмотреть проект о возрождении доходных домов
Госдума осенью может рассмотреть проект о возрождении доходных домов - РИА Новости, 25.07.2025
Госдума осенью может рассмотреть проект о возрождении доходных домов
Законопроект, которым предлагается возродить в России рынок доходных домов, могут внести в Госдуму в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости первый зампред комитета РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T03:55:00+03:00
2025-07-25T03:56:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Законопроект, которым предлагается возродить в России рынок доходных домов, могут внести в Госдуму в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "Мы готовим к осенней сессии законопроект, который позволит сформировать в России цивилизованный рынок "доходных домов". Отдельно подчеркну, что это не коммерческая дорогая аренда и не соцнайм. На первых этапах потребуется ряд льгот для инвесторов, чтобы в это направление пришли первые деньги. В частности, налоговые льготы на период строительства такого наемного дома и на 10 лет с момента ввода дома в эксплуатацию: земельный налог 0%, налог на имущество 0%, НДС 0%, налог на доход от сдачи помещений в наём 0%", - сказал Кошелев. По словам парламентария, в настоящее время в России есть два типа недвижимости – жилое и нежилое. Однако, как уточнил Кошелев, в период ХVIII и ХIХ веков и начала ХХ века институт доходных домов был очень развит в Российском империи: к 1917 году доля доходных домов в Москве составляла 40% от всей жилой недвижимости, а в Санкт-Петербурге уже в конце XIX веке доходные дома составляли около 80% всех жилых построек. Он добавил, что государство брало на себя решение вопросов по строительству коммуникаций и благоустройству территорий, в краткосрочной перспективе объем поступлений в городскую казну значительно превышал понесенные затраты. "Апартаменты и общежития есть как факт, но в рамках правового регулирования таких понятий нет вообще, как и понятия доходных домов. У нас есть либо многоквартирный дом (МКД), либо здание с нежилыми помещениями. Не общежитие, не дом с апартаментами ты сегодня построить не можешь, потому что нет таких понятий в жилищном кодексе. Это не шутка, а огромный пробел в законодательстве. Мы предлагаем его заполнить и ввести понятие - жилое помещение для временного проживания", - отметил депутат. Кошелев подчеркнул, что необходимо внести изменения в подзаконные акты СанПиНа, в которых прописаны критерии соответствия жилого и нежилого помещения, и создать дополнительный раздел для зданий с жилыми помещениями для временного проживания. По его словам, туда войдут и апартаменты, и общежития, и доходные дома. Он уточнил, что для жителей таких домов будет доступна вся социнфраструктура - и школы, и садики, и поликлиники, но в меньшем объеме по сравнению с МКД. "Формирование цивилизованного рынка доступного арендного жилья станет решением жилищного вопроса для многих наших граждан, механизмом удержания молодежи и востребованных специалистов для регионов, а для застройщиков - новой перспективной нишей для развития. В арендном доме предполагается прописка в обязательном порядке. Это должна быть временная регистрация на срок действия договора аренды с упрощенной системой продления. Должен быть элементарный государственный учет, надзор и понимание, где какой гражданин проживает", - заключил он.
https://ria.ru/20250605/gosduma-2020995514.html
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россия, москва, санкт-петербург, владимир кошелев, госдума рф, экономика
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Владимир Кошелев, Госдума РФ, Экономика
Госдума осенью может рассмотреть проект о возрождении доходных домов

Законопроект о рынке доходных домов могут внести в Госдуму в осеннюю сессию

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на Охотном ряду
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Законопроект, которым предлагается возродить в России рынок доходных домов, могут внести в Госдуму в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"Мы готовим к осенней сессии законопроект, который позволит сформировать в России цивилизованный рынок "доходных домов". Отдельно подчеркну, что это не коммерческая дорогая аренда и не соцнайм. На первых этапах потребуется ряд льгот для инвесторов, чтобы в это направление пришли первые деньги. В частности, налоговые льготы на период строительства такого наемного дома и на 10 лет с момента ввода дома в эксплуатацию: земельный налог 0%, налог на имущество 0%, НДС 0%, налог на доход от сдачи помещений в наём 0%", - сказал Кошелев.
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По словам парламентария, в настоящее время в России есть два типа недвижимости – жилое и нежилое. Однако, как уточнил Кошелев, в период ХVIII и ХIХ веков и начала ХХ века институт доходных домов был очень развит в Российском империи: к 1917 году доля доходных домов в Москве составляла 40% от всей жилой недвижимости, а в Санкт-Петербурге уже в конце XIX веке доходные дома составляли около 80% всех жилых построек. Он добавил, что государство брало на себя решение вопросов по строительству коммуникаций и благоустройству территорий, в краткосрочной перспективе объем поступлений в городскую казну значительно превышал понесенные затраты.
"Апартаменты и общежития есть как факт, но в рамках правового регулирования таких понятий нет вообще, как и понятия доходных домов. У нас есть либо многоквартирный дом (МКД), либо здание с нежилыми помещениями. Не общежитие, не дом с апартаментами ты сегодня построить не можешь, потому что нет таких понятий в жилищном кодексе. Это не шутка, а огромный пробел в законодательстве. Мы предлагаем его заполнить и ввести понятие - жилое помещение для временного проживания", - отметил депутат.
Кошелев подчеркнул, что необходимо внести изменения в подзаконные акты СанПиНа, в которых прописаны критерии соответствия жилого и нежилого помещения, и создать дополнительный раздел для зданий с жилыми помещениями для временного проживания. По его словам, туда войдут и апартаменты, и общежития, и доходные дома.
Он уточнил, что для жителей таких домов будет доступна вся социнфраструктура - и школы, и садики, и поликлиники, но в меньшем объеме по сравнению с МКД.
"Формирование цивилизованного рынка доступного арендного жилья станет решением жилищного вопроса для многих наших граждан, механизмом удержания молодежи и востребованных специалистов для регионов, а для застройщиков - новой перспективной нишей для развития. В арендном доме предполагается прописка в обязательном порядке. Это должна быть временная регистрация на срок действия договора аренды с упрощенной системой продления. Должен быть элементарный государственный учет, надзор и понимание, где какой гражданин проживает", - заключил он.
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