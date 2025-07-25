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Разгонный блок "Фрегат" с двумя спутниками вывели на орбиту
Разгонный блок "Фрегат" с двумя спутниками вывели на орбиту - РИА Новости, 25.07.2025
Разгонный блок "Фрегат" с двумя спутниками вывели на орбиту
Разгонный блок "Фрегат" со спутниками "Ионосфера-М" №3 и №4 отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б". Трансляцию ведет "Роскосмос". РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T09:07:00+03:00
2025-07-25T09:07:00+03:00
2025-07-25T10:23:00+03:00
амурская область
роскосмос
космос - риа наука
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" со спутниками "Ионосфера-М" №3 и №4 отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б". Трансляцию ведет "Роскосмос". В 8:54 мск ракета оторвалась от стартового стола космодрома в Амурской области. Теперь разгонному блоку предстоит два раза включить маршевый двигатель, чтобы доставить спутники на целевую орбиту. Их отделение запланировано через один час две минуты 35 секунд после старта. "Фрегат" также доставляет 18 малых космических аппаратов, в том числе один иранский. Их разведут по орбитам с помощью контейнеров компании "Аэроспейс Капитал". "Ионосфера-М" №3 и №4 будут работать с первыми двумя такими спутниками в системе "Ионозонд". Она предназначена для наблюдения за изменениями структуры ионосферы и явлениями в ней, а также для быстро получения информации о гелиогеофизической обстановке, которую часто называют "космической погодой".
https://ria.ru/20250623/sputnik-2024866699.html
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Старт ракеты "Союз-2.1б" с космодрома "Восточный"
Ракета "Союз-2.1б" со спутниками "Ионосфера-М", а также 18 малыми аппаратами, в том числе одним иранским, стартовала с космодрома "Восточный"
2025-07-25T09:07
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амурская область, роскосмос, космос - риа наука
Амурская область, Роскосмос, Космос - РИА Наука
Разгонный блок "Фрегат" с двумя спутниками вывели на орбиту
Разгонный блок "Фрегат" с двумя спутниками "Ионосфера-М" вывели на орбиту