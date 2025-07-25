https://ria.ru/20250725/filmy-2031367680.html
Совфед одобрил закон о блокировке фильмов, дискредитирующих ценности
Совфед одобрил закон о блокировке фильмов, дискредитирующих ценности - РИА Новости, 25.07.2025
Совфед одобрил закон о блокировке фильмов, дискредитирующих ценности
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, обязывающий владельцев аудиовизуальных сервисов блокировать фильмы, дискредитирующие или пропагандирующие... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:05:00+03:00
2025-07-25T12:05:00+03:00
2025-07-25T12:06:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, обязывающий владельцев аудиовизуальных сервисов блокировать фильмы, дискредитирующие или пропагандирующие отрицание традиционных российских духовно-нравственных ценностей.Закон возлагает на владельцев аудиовизуальных сервисов и социальных сетей обязанность не допускать распространение произведений, которые содержат материалы, отрицающие традиционные российские духовно-нравственные ценности.Также предусматривается обязанность владельцев таких сервисов в течение суток с момента получения требования Роскомнадзора прекратить распространение материалов, в отношении которых Минкультуры РФ "принято решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения или об отзыве прокатного удостоверения либо выдано заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующие их отрицание". Закон также распространяет требование удалить такие материалы на владельцев страниц в социальных сетях, доступ к которым в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей.Законом также устанавливается, что наличие в фильмах вышеуказанных материалов будет являться основанием для отказа в выдачи прокатного удостоверения на фильм.Минкультуры России наделяется полномочиями по внесению изменений в ранее предоставленное прокатное удостоверение в целях актуализации сведений о запрете распространения фильма среди детей или сведений об ограничении распространения фильма среди детей определенных возрастных категорий в ранее выданном прокатном удостоверении.Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
https://ria.ru/20250615/putin-2022953470.html
https://ria.ru/20250708/semya-2027849832.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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совет федерации рф, россия
Совет Федерации РФ, Россия
Совфед одобрил закон о блокировке фильмов, дискредитирующих ценности
Совфед одобрил закон о блокировке фильмов, дискредитирующих российские ценности
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, обязывающий владельцев аудиовизуальных сервисов блокировать фильмы, дискредитирующие или пропагандирующие отрицание традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Закон возлагает на владельцев аудиовизуальных сервисов и социальных сетей обязанность не допускать распространение произведений, которые содержат материалы, отрицающие традиционные российские духовно-нравственные ценности.
Также предусматривается обязанность владельцев таких сервисов в течение суток с момента получения требования Роскомнадзора
прекратить распространение материалов, в отношении которых Минкультуры РФ
"принято решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения или об отзыве прокатного удостоверения либо выдано заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующие их отрицание". Закон также распространяет требование удалить такие материалы на владельцев страниц в социальных сетях, доступ к которым в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей.
Законом также устанавливается, что наличие в фильмах вышеуказанных материалов будет являться основанием для отказа в выдачи прокатного удостоверения на фильм.
Минкультуры России наделяется полномочиями по внесению изменений в ранее предоставленное прокатное удостоверение в целях актуализации сведений о запрете распространения фильма среди детей или сведений об ограничении распространения фильма среди детей определенных возрастных категорий в ранее выданном прокатном удостоверении.
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.