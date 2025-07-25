https://ria.ru/20250725/direktor-2031286752.html
В Институте Европы РАН назвали нынешнее единство Европы иллюзией
В Институте Европы РАН назвали нынешнее единство Европы иллюзией - РИА Новости, 25.07.2025
В Институте Европы РАН назвали нынешнее единство Европы иллюзией
Объединение Европы в монолитное взаимосвязанное пространство в нынешнем столетии остаётся иллюзией, заявил в интервью РИА Новости директор Института Европы РАН... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T01:18:00+03:00
2025-07-25T01:18:00+03:00
2025-07-25T01:18:00+03:00
европа
алексей громыко
российская академия наук
в мире
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Объединение Европы в монолитное взаимосвязанное пространство в нынешнем столетии остаётся иллюзией, заявил в интервью РИА Новости директор Института Европы РАН Алексей Громыко. "Если говорить об объединении Европы в некое общее тесно взаимосвязанное пространство, то и в нынешнем столетии это остаётся иллюзией, хотя такие надежды европейцы питали и в начале XX века, и в 1990-е годы", - сказал Громыко. Директор Института Европы РАН добавил, что были попытки объединения Старого Света, но в большинстве своём они зиждились на силе принуждения. Можно вспомнить о Римской или Каролингской империях, монархии Габсбургов, наполеоновских войнах, экспансии Третьего Рейха. Но все эти проекты в конечном счёте не удались. Европа, по словам Громыко, во все времена была слишком разной и многоликой, чтобы подчиниться какой-то одной воле.
https://ria.ru/20250323/evropa-2006664019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, алексей громыко, российская академия наук, в мире
Европа, Алексей Громыко, Российская академия наук, В мире
В Институте Европы РАН назвали нынешнее единство Европы иллюзией
Директор Института Европы РАН Громыко назвал единство Европы иллюзией