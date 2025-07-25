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В Институте Европы РАН назвали нынешнее единство Европы иллюзией - РИА Новости, 25.07.2025
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В Институте Европы РАН назвали нынешнее единство Европы иллюзией
В Институте Европы РАН назвали нынешнее единство Европы иллюзией - РИА Новости, 25.07.2025
В Институте Европы РАН назвали нынешнее единство Европы иллюзией
Объединение Европы в монолитное взаимосвязанное пространство в нынешнем столетии остаётся иллюзией, заявил в интервью РИА Новости директор Института Европы РАН... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T01:18:00+03:00
2025-07-25T01:18:00+03:00
европа
алексей громыко
российская академия наук
в мире
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Объединение Европы в монолитное взаимосвязанное пространство в нынешнем столетии остаётся иллюзией, заявил в интервью РИА Новости директор Института Европы РАН Алексей Громыко. "Если говорить об объединении Европы в некое общее тесно взаимосвязанное пространство, то и в нынешнем столетии это остаётся иллюзией, хотя такие надежды европейцы питали и в начале XX века, и в 1990-е годы", - сказал Громыко. Директор Института Европы РАН добавил, что были попытки объединения Старого Света, но в большинстве своём они зиждились на силе принуждения. Можно вспомнить о Римской или Каролингской империях, монархии Габсбургов, наполеоновских войнах, экспансии Третьего Рейха. Но все эти проекты в конечном счёте не удались. Европа, по словам Громыко, во все времена была слишком разной и многоликой, чтобы подчиниться какой-то одной воле.
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европа, алексей громыко, российская академия наук, в мире
Европа, Алексей Громыко, Российская академия наук, В мире
В Институте Европы РАН назвали нынешнее единство Европы иллюзией

Директор Института Европы РАН Громыко назвал единство Европы иллюзией

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Объединение Европы в монолитное взаимосвязанное пространство в нынешнем столетии остаётся иллюзией, заявил в интервью РИА Новости директор Института Европы РАН Алексей Громыко.
"Если говорить об объединении Европы в некое общее тесно взаимосвязанное пространство, то и в нынешнем столетии это остаётся иллюзией, хотя такие надежды европейцы питали и в начале XX века, и в 1990-е годы", - сказал Громыко.
Директор Института Европы РАН добавил, что были попытки объединения Старого Света, но в большинстве своём они зиждились на силе принуждения. Можно вспомнить о Римской или Каролингской империях, монархии Габсбургов, наполеоновских войнах, экспансии Третьего Рейха. Но все эти проекты в конечном счёте не удались. Европа, по словам Громыко, во все времена была слишком разной и многоликой, чтобы подчиниться какой-то одной воле.
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