https://ria.ru/20250725/direktor-2031286752.html

В Институте Европы РАН назвали нынешнее единство Европы иллюзией

В Институте Европы РАН назвали нынешнее единство Европы иллюзией - РИА Новости, 25.07.2025

В Институте Европы РАН назвали нынешнее единство Европы иллюзией

Объединение Европы в монолитное взаимосвязанное пространство в нынешнем столетии остаётся иллюзией, заявил в интервью РИА Новости директор Института Европы РАН... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T01:18:00+03:00

2025-07-25T01:18:00+03:00

2025-07-25T01:18:00+03:00

европа

алексей громыко

российская академия наук

в мире

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Объединение Европы в монолитное взаимосвязанное пространство в нынешнем столетии остаётся иллюзией, заявил в интервью РИА Новости директор Института Европы РАН Алексей Громыко. "Если говорить об объединении Европы в некое общее тесно взаимосвязанное пространство, то и в нынешнем столетии это остаётся иллюзией, хотя такие надежды европейцы питали и в начале XX века, и в 1990-е годы", - сказал Громыко. Директор Института Европы РАН добавил, что были попытки объединения Старого Света, но в большинстве своём они зиждились на силе принуждения. Можно вспомнить о Римской или Каролингской империях, монархии Габсбургов, наполеоновских войнах, экспансии Третьего Рейха. Но все эти проекты в конечном счёте не удались. Европа, по словам Громыко, во все времена была слишком разной и многоликой, чтобы подчиниться какой-то одной воле.

https://ria.ru/20250323/evropa-2006664019.html

европа

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Дарья Буймова

европа, алексей громыко, российская академия наук, в мире