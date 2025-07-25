https://ria.ru/20250725/deti-2031385598.html

Совфед одобрил закон о штрафах за ненадлежащее воспитание детей

Совфед одобрил закон о штрафах за ненадлежащее воспитание детей - РИА Новости, 25.07.2025

Совфед одобрил закон о штрафах за ненадлежащее воспитание детей

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, повышающий штрафы за ненадлежащее воспитание детей. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:01:00+03:00

2025-07-25T13:01:00+03:00

2025-07-25T13:01:00+03:00

общество

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, повышающий штрафы за ненадлежащее воспитание детей. Законом повышаются штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или опекунами обязательств по содержанию, воспитанию и обучению их детей. Совершение данного административного правонарушения повлечёт за собой штраф в размере от 500 рублей до 2 тысяч рублей (сейчас от 100 до 500 рублей). Кроме того, закон дополняет обязательными работами на срок до 100 часов наказание за публичную пропаганду или демонстрирование нацистской или экстремистской символики. Дополнение видов наказания позволит обеспечить дифференциацию административной ответственности и повысить эффективность противодействия соответствующим административным правонарушениям. Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

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