https://ria.ru/20250725/britanija-2031289705.html

Британия и Австралия объявили о 50-летнем договоре в рамках AUKUS

Британия и Австралия объявили о 50-летнем договоре в рамках AUKUS - РИА Новости, 25.07.2025

Британия и Австралия объявили о 50-летнем договоре в рамках AUKUS

Великобритания и Австралия объявили о новом пятидесятилетнем договоре в рамках AUKUS по строительству подводных лодок, сообщило британское правительство. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T02:24:00+03:00

2025-07-25T02:24:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Великобритания и Австралия объявили о новом пятидесятилетнем договоре в рамках AUKUS по строительству подводных лодок, сообщило британское правительство. "Новый пятидесятилетний договор AUKUS будет служить основой для программ Великобритании и Австралии по строительству подводных лодок, позволит создать десятки тысяч рабочих мест в Великобритании и Австралии, усилит промышленный потенциал обеих стран и поставит подводные лодки, обеспечивающие безопасность Великобритании и ее союзников" - говорится в заявлении правительства. Отмечается, что соглашение поддержит экспортный потенциал между двумя странами на сумму до 20 миллиардов фунтов стерлингов в следующие 25 лет. Трехстороннее оборонное сотрудничество AUKUS было оформлено в сентябре 2021 года и объединило Австралию, США и Великобританию. В рамках соглашения предусмотрены два основных направления: "Столп 1" и "Столп 2". Первый относится к созданию австралийского флота атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий. В частности, в рамках партнерства Соединенные Штаты планируют в 2030-х годах поставить Австралии три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти. Для этого Канберра должно заплатить Вашингтону 2 миллиарда долларов до конца этого года. Второй компонент касается развития комплекса технологий, включая подводную робототехнику, квантовую электронику, кибербезопасность, потенциал электронной войны, сверхзвуковые вооружения и механизмы защиты от них.

https://ria.ru/20250714/aukus-2029054628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, австралия, сша, aukus