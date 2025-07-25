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Британия и Австралия объявили о 50-летнем договоре в рамках AUKUS - РИА Новости, 25.07.2025
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02:24 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/britanija-2031289705.html
Британия и Австралия объявили о 50-летнем договоре в рамках AUKUS
Британия и Австралия объявили о 50-летнем договоре в рамках AUKUS - РИА Новости, 25.07.2025
Британия и Австралия объявили о 50-летнем договоре в рамках AUKUS
Великобритания и Австралия объявили о новом пятидесятилетнем договоре в рамках AUKUS по строительству подводных лодок, сообщило британское правительство. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T02:24:00+03:00
2025-07-25T02:24:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Великобритания и Австралия объявили о новом пятидесятилетнем договоре в рамках AUKUS по строительству подводных лодок, сообщило британское правительство. "Новый пятидесятилетний договор AUKUS будет служить основой для программ Великобритании и Австралии по строительству подводных лодок, позволит создать десятки тысяч рабочих мест в Великобритании и Австралии, усилит промышленный потенциал обеих стран и поставит подводные лодки, обеспечивающие безопасность Великобритании и ее союзников" - говорится в заявлении правительства. Отмечается, что соглашение поддержит экспортный потенциал между двумя странами на сумму до 20 миллиардов фунтов стерлингов в следующие 25 лет. Трехстороннее оборонное сотрудничество AUKUS было оформлено в сентябре 2021 года и объединило Австралию, США и Великобританию. В рамках соглашения предусмотрены два основных направления: "Столп 1" и "Столп 2". Первый относится к созданию австралийского флота атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий. В частности, в рамках партнерства Соединенные Штаты планируют в 2030-х годах поставить Австралии три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти. Для этого Канберра должно заплатить Вашингтону 2 миллиарда долларов до конца этого года. Второй компонент касается развития комплекса технологий, включая подводную робототехнику, квантовую электронику, кибербезопасность, потенциал электронной войны, сверхзвуковые вооружения и механизмы защиты от них.
https://ria.ru/20250714/aukus-2029054628.html
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в мире, великобритания, австралия, сша, aukus
В мире, Великобритания, Австралия, США, AUKUS
Британия и Австралия объявили о 50-летнем договоре в рамках AUKUS

Великобритания и Австралия объявили о новом договоре по строительству подлодок

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Великобритания и Австралия объявили о новом пятидесятилетнем договоре в рамках AUKUS по строительству подводных лодок, сообщило британское правительство.
"Новый пятидесятилетний договор AUKUS будет служить основой для программ Великобритании и Австралии по строительству подводных лодок, позволит создать десятки тысяч рабочих мест в Великобритании и Австралии, усилит промышленный потенциал обеих стран и поставит подводные лодки, обеспечивающие безопасность Великобритании и ее союзников" - говорится в заявлении правительства.
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Отмечается, что соглашение поддержит экспортный потенциал между двумя странами на сумму до 20 миллиардов фунтов стерлингов в следующие 25 лет.
Трехстороннее оборонное сотрудничество AUKUS было оформлено в сентябре 2021 года и объединило Австралию, США и Великобританию. В рамках соглашения предусмотрены два основных направления: "Столп 1" и "Столп 2". Первый относится к созданию австралийского флота атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий. В частности, в рамках партнерства Соединенные Штаты планируют в 2030-х годах поставить Австралии три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти. Для этого Канберра должно заплатить Вашингтону 2 миллиарда долларов до конца этого года. Второй компонент касается развития комплекса технологий, включая подводную робототехнику, квантовую электронику, кибербезопасность, потенциал электронной войны, сверхзвуковые вооружения и механизмы защиты от них.
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