https://ria.ru/20250725/borschevik-2031418751.html

Совфед одобрил закон о борьбе с борщевиком

Совфед одобрил закон о борьбе с борщевиком - РИА Новости, 25.07.2025

Совфед одобрил закон о борьбе с борщевиком

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, обязывающий владельцев земельных участков в России принимать меры по борьбе с борщевиком и другими... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T14:24:00+03:00

2025-07-25T14:24:00+03:00

2025-07-25T14:24:00+03:00

общество

россия

московская область (подмосковье)

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, обязывающий владельцев земельных участков в России принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений. "Законом уточняется содержание охраны земель и устанавливается, что правообладатели земельных участков и обладатели публичного сервитута обязаны проводить мероприятия по защите земель от распространения опасных видов инвазивных растений и их уничтожению", - сказал глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных. Сенатор отметил, что особенности охраны окружающей среды от распространения инвазивных растений будут определяться региональными нормативными правовыми актами. "Всем известна проблема распространения опасного растения – борщевика Сосновского... Так, например, в Московской области правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности, установлена административная ответственность за не проведение мероприятий по удалению борщевика Сосновского", - подчеркнул парламентарий. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2026 года.

https://ria.ru/20250721/kak-izbavitsya-ot-borshchevika-2030494653.html

https://ria.ru/20250705/rospotrebnadzor-2027329267.html

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, московская область (подмосковье), совет федерации рф