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Совфед одобрил закон о борьбе с борщевиком - РИА Новости, 25.07.2025
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14:24 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/borschevik-2031418751.html
Совфед одобрил закон о борьбе с борщевиком
Совфед одобрил закон о борьбе с борщевиком - РИА Новости, 25.07.2025
Совфед одобрил закон о борьбе с борщевиком
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, обязывающий владельцев земельных участков в России принимать меры по борьбе с борщевиком и другими... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T14:24:00+03:00
2025-07-25T14:24:00+03:00
общество
россия
московская область (подмосковье)
совет федерации рф
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, обязывающий владельцев земельных участков в России принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений. "Законом уточняется содержание охраны земель и устанавливается, что правообладатели земельных участков и обладатели публичного сервитута обязаны проводить мероприятия по защите земель от распространения опасных видов инвазивных растений и их уничтожению", - сказал глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных. Сенатор отметил, что особенности охраны окружающей среды от распространения инвазивных растений будут определяться региональными нормативными правовыми актами. "Всем известна проблема распространения опасного растения – борщевика Сосновского... Так, например, в Московской области правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности, установлена административная ответственность за не проведение мероприятий по удалению борщевика Сосновского", - подчеркнул парламентарий. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2026 года.
https://ria.ru/20250721/kak-izbavitsya-ot-borshchevika-2030494653.html
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общество, россия, московская область (подмосковье), совет федерации рф
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон о борьбе с борщевиком

Совфед одобрил закон, обязывающий владельцев земель бороться с борщевиком

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкБорщевик в Подмосковье
Борщевик в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Борщевик в Подмосковье. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, обязывающий владельцев земельных участков в России принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений.
«
"Законом уточняется содержание охраны земель и устанавливается, что правообладатели земельных участков и обладатели публичного сервитута обязаны проводить мероприятия по защите земель от распространения опасных видов инвазивных растений и их уничтожению", - сказал глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных.
Борщевик - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Борщевик: чем опасен и как от него избавиться на участке
21 июля, 20:17
Сенатор отметил, что особенности охраны окружающей среды от распространения инвазивных растений будут определяться региональными нормативными правовыми актами.
«
"Всем известна проблема распространения опасного растения – борщевика Сосновского... Так, например, в Московской области правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности, установлена административная ответственность за не проведение мероприятий по удалению борщевика Сосновского", - подчеркнул парламентарий.
Закон должен вступить в силу с 1 марта 2026 года.
Ландыши - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
В Роспотребнадзоре рассказали об опасных растениях и ягодах
5 июля, 03:05
 
ОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)Совет Федерации РФ
 
 
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