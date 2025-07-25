https://ria.ru/20250725/bespilotniki-2031539122.html
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 25.07.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T22:18:00+03:00
2025-07-25T22:18:00+03:00
2025-07-25T22:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250725/kiev-2031168170.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Гусев: на всей территории Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА