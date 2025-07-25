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Совфед обязал банки предоставлять следователям справки о счетах клиентов - РИА Новости, 25.07.2025
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12:44 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/bank-2031379501.html
Совфед обязал банки предоставлять следователям справки о счетах клиентов
Совфед обязал банки предоставлять следователям справки о счетах клиентов - РИА Новости, 25.07.2025
Совфед обязал банки предоставлять следователям справки о счетах клиентов
Сенаторы одобрили закон, обязывающий российские банки с 1 сентября 2025 года предоставлять следователям и дознавателям справки по операциям, счетам и вкладам... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:44:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, обязывающий российские банки с 1 сентября 2025 года предоставлять следователям и дознавателям справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц. Соответствующие изменения вносятся в закон "О банках и банковской деятельности". Документ разработан правительством РФ в целях повышения эффективности противодействия преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий. Закон обязывает кредитные организации предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц по запросам руководителя следственного органа, следователя с согласия руководителя следственного органа либо начальника органа дознания, дознавателя с согласия прокурора по уголовным делам, находящимся в их производстве. Такие справки следователи и дознаватели могут запрашивать в случаях, когда требуется приостановка операций с денежными средствами, в том числе с электронными. Закон входит в пакет с другой законодательной инициативой правительства, вносящей изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Она позволяет следователям и дознавателям во внесудебном порядке приостанавливать на срок не более 10 дней операции с денежными средствами, в том числе электронными и внесенными в качестве аванса за услуги связи, при наличии оснований полагать, что они использовались в преступной деятельности.
https://ria.ru/20250725/sovfed-2031377693.html
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общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед обязал банки предоставлять следователям справки о счетах клиентов

Совфед обязал банки РФ предоставлять следователям справки о счетах клиентов

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкПункт обмена валют
Пункт обмена валют - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, обязывающий российские банки с 1 сентября 2025 года предоставлять следователям и дознавателям справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц.
Соответствующие изменения вносятся в закон "О банках и банковской деятельности". Документ разработан правительством РФ в целях повышения эффективности противодействия преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий.
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12:39
Закон обязывает кредитные организации предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц по запросам руководителя следственного органа, следователя с согласия руководителя следственного органа либо начальника органа дознания, дознавателя с согласия прокурора по уголовным делам, находящимся в их производстве.
Такие справки следователи и дознаватели могут запрашивать в случаях, когда требуется приостановка операций с денежными средствами, в том числе с электронными.
Закон входит в пакет с другой законодательной инициативой правительства, вносящей изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Она позволяет следователям и дознавателям во внесудебном порядке приостанавливать на срок не более 10 дней операции с денежными средствами, в том числе электронными и внесенными в качестве аванса за услуги связи, при наличии оснований полагать, что они использовались в преступной деятельности.
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