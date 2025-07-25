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Ученый рассказал об установлении баланса сил в Европе - РИА Новости, 25.07.2025
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09:36 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/balans-2031328375.html
Ученый рассказал об установлении баланса сил в Европе
Ученый рассказал об установлении баланса сил в Европе - РИА Новости, 25.07.2025
Ученый рассказал об установлении баланса сил в Европе
Баланс сил в Европе невозможен без установления нового modus vivendi в рамках полицентричного миропорядка, заявил в интервью РИА Новости директор Института... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T09:36:00+03:00
2025-07-25T09:36:00+03:00
в мире
европа
россия
алексей громыко
российская академия наук
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Баланс сил в Европе невозможен без установления нового modus vivendi в рамках полицентричного миропорядка, заявил в интервью РИА Новости директор Института Европы РАН Алексей Громыко. "Старый Свет проходил через многие кризисы в своей истории. Не исключено, что и на этот раз рано или поздно возникнет новый баланс сил на европейском континенте, и интересы России будут учтены. Важно и то, что баланс сил здесь, в Европе вряд ли возможен без установления нового modus vivendi на глобальном уровне в рамках уже полицентричного миропорядка", - сказал Громыко. Директор Института Европы РАН добавил, что для России сердцевиной такого баланса является решение задачи по долговременному и устойчивому обеспечению безопасности российского государства, в первую очередь - прекращение экспансии Североатлантического альянса.
https://ria.ru/20250725/putin-2031318509.html
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в мире, европа, россия, алексей громыко, российская академия наук
В мире, Европа, Россия, Алексей Громыко, Российская академия наук
Ученый рассказал об установлении баланса сил в Европе

Громыко: баланс сил в Европе невозможен без полицентричного миропорядка

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза в Брюсселе
Флаг Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Баланс сил в Европе невозможен без установления нового modus vivendi в рамках полицентричного миропорядка, заявил в интервью РИА Новости директор Института Европы РАН Алексей Громыко.
"Старый Свет проходил через многие кризисы в своей истории. Не исключено, что и на этот раз рано или поздно возникнет новый баланс сил на европейском континенте, и интересы России будут учтены. Важно и то, что баланс сил здесь, в Европе вряд ли возможен без установления нового modus vivendi на глобальном уровне в рамках уже полицентричного миропорядка", - сказал Громыко.
Директор Института Европы РАН добавил, что для России сердцевиной такого баланса является решение задачи по долговременному и устойчивому обеспечению безопасности российского государства, в первую очередь - прекращение экспансии Североатлантического альянса.
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В миреЕвропаРоссияАлексей ГромыкоРоссийская академия наук
 
 
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