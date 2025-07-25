https://ria.ru/20250725/atom-2031395626.html

Глава МАГАТЭ оценил потенциал Сингапура для перехода к мирному атому

Глава МАГАТЭ оценил потенциал Сингапура для перехода к мирному атому - РИА Новости, 25.07.2025

Глава МАГАТЭ оценил потенциал Сингапура для перехода к мирному атому

Сингапур обладает потенциалом для того, чтобы стать образцом стабильного и экологически чистого энергетического перехода с использованием атомной энергии,... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:22:00+03:00

2025-07-25T13:22:00+03:00

2025-07-25T13:22:00+03:00

в мире

сингапур (город)

юго-восточная азия

рафаэль гросси

магатэ

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ВЕНА, 25 июл - РИА Новости. Сингапур обладает потенциалом для того, чтобы стать образцом стабильного и экологически чистого энергетического перехода с использованием атомной энергии, сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Глава МАГАТЭ сейчас находится в Сингапуре. Он выступил с публичной лекцией, организованной Сингапурским институтом ядерных исследований и безопасности при Национальном университете Сингапура. "Большинство стран АСЕАН сегодня изучают возможность перехода к атомной энергетике. Учитывая ограниченность земли и растущие потребности в энергии, Сингапур может стать ведущим примером преимуществ стабильных низкоуглеродных решений, таких как атомная энергия", - написал Гросси в своем аккаунте в соцсети Х*. По его словам, интерес к ядерной энергетике в Юго-Восточной Азии реален и дает основания для больших надежд. Гросси в ходе своего визита в сингапур также встретился с министром, ответственным за энергетику и науку и технологии, доктором Тан Си Ленгом в Министерстве торговли и промышленности Сингапура, чтобы обсудить перспективы развития ядерной энергетики в Восточной Азии и в мире. Глава МАГАТЭ отметил, что Агентство готово поддерживать страны в безопасном освоении ядерной энергии.* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным в России

https://ria.ru/20250725/iran-2031388653.html

сингапур (город)

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в мире, сингапур (город), юго-восточная азия, рафаэль гросси, магатэ