При крушении Ан-24 в Приамурье погиб житель Красноярска
При крушении Ан-24 в Приамурье погиб житель Красноярска, его семье окажут помощь
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 25 июл – РИА Новости. Житель Красноярска погиб при крушении самолета Ан-24 в Амурской области, его семье окажут помощь, сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков в пятницу.
"Среди погибших в авиакатастрофе в Амурской области был наш земляк, житель Красноярска. Окажем его семье всю необходимую помощь", - написал Котюков в своем Telegram-канале.
Также губернатор края выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным региональных властей, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
В Приамурье объявлен трёхдневный траур. Траур объявлен и в Хабаровском крае - в крушении погибли 13 жителей края. Также на борту был гражданин КНР, представительство МИД в Амурской области вместе с генконсульством ищет его родных. Члены экипажа самолета были жителями Иркутской области, сообщал в четверг губернатор Приангарья Игорь Кобзев.