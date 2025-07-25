https://ria.ru/20250725/an-24-2031330450.html

При крушении Ан-24 в Приамурье погиб житель Красноярска

При крушении Ан-24 в Приамурье погиб житель Красноярска - РИА Новости, 25.07.2025

При крушении Ан-24 в Приамурье погиб житель Красноярска

Житель Красноярска погиб при крушении самолета Ан-24 в Амурской области, его семье окажут помощь, сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков в... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T09:44:00+03:00

2025-07-25T09:44:00+03:00

2025-07-25T09:44:00+03:00

происшествия

амурская область

красноярск

тында

михаил котюков

игорь кобзев

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

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КРАСНОЯРСК, 25 июл – РИА Новости. Житель Красноярска погиб при крушении самолета Ан-24 в Амурской области, его семье окажут помощь, сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков в пятницу. "Среди погибших в авиакатастрофе в Амурской области был наш земляк, житель Красноярска. Окажем его семье всю необходимую помощь", - написал Котюков в своем Telegram-канале. Также губернатор края выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным региональных властей, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. В Приамурье объявлен трёхдневный траур. Траур объявлен и в Хабаровском крае - в крушении погибли 13 жителей края. Также на борту был гражданин КНР, представительство МИД в Амурской области вместе с генконсульством ищет его родных. Члены экипажа самолета были жителями Иркутской области, сообщал в четверг губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

https://ria.ru/20250725/krushenie-2031302879.html

амурская область

красноярск

тында

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, амурская область, красноярск, тында, михаил котюков, игорь кобзев, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24