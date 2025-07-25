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На месте крушения Ан-24 в Приамурье оборудуют вертолетную площадку - РИА Новости, 25.07.2025
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08:17 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/an-24-2031314577.html
На месте крушения Ан-24 в Приамурье оборудуют вертолетную площадку
На месте крушения Ан-24 в Приамурье оборудуют вертолетную площадку - РИА Новости, 25.07.2025
На месте крушения Ан-24 в Приамурье оборудуют вертолетную площадку
Расчистка площадки для вертолетов начинается на месте крушения Ан-24 в Тындинском округе, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T08:17:00+03:00
2025-07-25T08:17:00+03:00
происшествия
тында
амурская область
благовещенск
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
ан-24
крушение ан-24 в приамурье
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл – РИА Новости. Расчистка площадки для вертолетов начинается на месте крушения Ан-24 в Тындинском округе, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. "Десантники ГАУ "Амурская авиабаза" отправились на место падения Ан-24 для оборудования вертолетной площадки. В соответствии с решением комиссии по ЧС в районе места крушения, силами Министерство лесного хозяйства Амурской области, планируется оборудовать вертолетную площадку. Оборудование посадочного места в подобных случаях - требование нормативных документов", - говорится в сообщении. Им предстоит осмотреть территорию с воздуха в районе места падения самолета, определить подходящий участок для площадки. После чего десантники высадятся с помощью спусковых устройств и приступят к работам. Всего к работам привлечены две группы по 6 десантников из состава ГАУ "Амурская авиабаза" с необходимым оборудованием, отмечается в сообщении. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. В Приамурье объявлен трехдневный траур и введен режим ЧС регионального характера. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
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происшествия, тында, амурская область, благовещенск, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Происшествия, Тында, Амурская область, Благовещенск, Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
На месте крушения Ан-24 в Приамурье оборудуют вертолетную площадку

На месте крушения Ан-24 в Приамурье начали расчистку площадки для вертолетов

© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл – РИА Новости. Расчистка площадки для вертолетов начинается на месте крушения Ан-24 в Тындинском округе, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
"Десантники ГАУ "Амурская авиабаза" отправились на место падения Ан-24 для оборудования вертолетной площадки. В соответствии с решением комиссии по ЧС в районе места крушения, силами Министерство лесного хозяйства Амурской области, планируется оборудовать вертолетную площадку. Оборудование посадочного места в подобных случаях - требование нормативных документов", - говорится в сообщении.
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Им предстоит осмотреть территорию с воздуха в районе места падения самолета, определить подходящий участок для площадки. После чего десантники высадятся с помощью спусковых устройств и приступят к работам. Всего к работам привлечены две группы по 6 десантников из состава ГАУ "Амурская авиабаза" с необходимым оборудованием, отмечается в сообщении.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. В Приамурье объявлен трехдневный траур и введен режим ЧС регионального характера.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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ПроисшествияТындаАмурская областьБлаговещенскСледственный комитет России (СК РФ)Межгосударственный авиационный комитетАн-24Крушение Ан-24 в Приамурье
 
 
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