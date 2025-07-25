На месте крушения Ан-24 в Приамурье оборудуют вертолетную площадку
На месте крушения Ан-24 в Приамурье начали расчистку площадки для вертолетов
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл – РИА Новости. Расчистка площадки для вертолетов начинается на месте крушения Ан-24 в Тындинском округе, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
"Десантники ГАУ "Амурская авиабаза" отправились на место падения Ан-24 для оборудования вертолетной площадки. В соответствии с решением комиссии по ЧС в районе места крушения, силами Министерство лесного хозяйства Амурской области, планируется оборудовать вертолетную площадку. Оборудование посадочного места в подобных случаях - требование нормативных документов", - говорится в сообщении.
Им предстоит осмотреть территорию с воздуха в районе места падения самолета, определить подходящий участок для площадки. После чего десантники высадятся с помощью спусковых устройств и приступят к работам. Всего к работам привлечены две группы по 6 десантников из состава ГАУ "Амурская авиабаза" с необходимым оборудованием, отмечается в сообщении.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. В Приамурье объявлен трехдневный траур и введен режим ЧС регионального характера.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.