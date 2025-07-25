https://ria.ru/20250725/aeroport-2031299369.html
Аэропорт Хабаровска обслужит родных погибших при крушении Ан-24
Аэропорт Хабаровска обслужит родных погибших при крушении Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025
Аэропорт Хабаровска обслужит родных погибших при крушении Ан-24
Аэропорт Хабаровска обеспечит сервисное обслуживание родственников погибших в катастрофе Ан-24 в Амурской области, сообщает авиаузел. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T04:56:00+03:00
2025-07-25T04:56:00+03:00
2025-07-25T05:15:00+03:00
происшествия
хабаровск
амурская область
тында
василий орлов (губернатор)
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
ан-24
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Аэропорт Хабаровска обеспечит сервисное обслуживание родственников погибших в катастрофе Ан-24 в Амурской области, сообщает авиаузел. "Аэропорт Хабаровск со своей стороны оказывает все необходимое содействие авиакомпаниям, организующим перелёт близких до места авиакатастрофы, а также обеспечит сервисное обслуживание родственников погибших. По вопросам сервисного обслуживания пассажиров: (4212) 26-33-04", - говорится в сообщении. Аэропорт выражает соболезнования родным и близким погибших в катастрофе. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
https://ria.ru/20250724/an-24-2031213730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровск, амурская область, тында, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье
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Аэропорт Хабаровска обслужит родных погибших при крушении Ан-24
Хабаровск обеспечит сервисное обслуживание родных погибших в катастрофе Ан-24