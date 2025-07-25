https://ria.ru/20250725/aeroport-2031299369.html

Аэропорт Хабаровска обслужит родных погибших при крушении Ан-24

Аэропорт Хабаровска обслужит родных погибших при крушении Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025

Аэропорт Хабаровска обслужит родных погибших при крушении Ан-24

Аэропорт Хабаровска обеспечит сервисное обслуживание родственников погибших в катастрофе Ан-24 в Амурской области, сообщает авиаузел. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T04:56:00+03:00

2025-07-25T04:56:00+03:00

2025-07-25T05:15:00+03:00

происшествия

хабаровск

амурская область

тында

василий орлов (губернатор)

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

ан-24

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736571705_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_df02e2ed495c1eb6e38449cefe83eb24.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Аэропорт Хабаровска обеспечит сервисное обслуживание родственников погибших в катастрофе Ан-24 в Амурской области, сообщает авиаузел. "Аэропорт Хабаровск со своей стороны оказывает все необходимое содействие авиакомпаниям, организующим перелёт близких до места авиакатастрофы, а также обеспечит сервисное обслуживание родственников погибших. По вопросам сервисного обслуживания пассажиров: (4212) 26-33-04", - говорится в сообщении. Аэропорт выражает соболезнования родным и близким погибших в катастрофе. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

https://ria.ru/20250724/an-24-2031213730.html

хабаровск

амурская область

тында

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хабаровск, амурская область, тында, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье