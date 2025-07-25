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Аэропорт Хабаровска обслужит родных погибших при крушении Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025
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04:56 25.07.2025 (обновлено: 05:15 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/aeroport-2031299369.html
Аэропорт Хабаровска обслужит родных погибших при крушении Ан-24
Аэропорт Хабаровска обслужит родных погибших при крушении Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025
Аэропорт Хабаровска обслужит родных погибших при крушении Ан-24
Аэропорт Хабаровска обеспечит сервисное обслуживание родственников погибших в катастрофе Ан-24 в Амурской области, сообщает авиаузел. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T04:56:00+03:00
2025-07-25T05:15:00+03:00
происшествия
хабаровск
амурская область
тында
василий орлов (губернатор)
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
ан-24
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Аэропорт Хабаровска обеспечит сервисное обслуживание родственников погибших в катастрофе Ан-24 в Амурской области, сообщает авиаузел. "Аэропорт Хабаровск со своей стороны оказывает все необходимое содействие авиакомпаниям, организующим перелёт близких до места авиакатастрофы, а также обеспечит сервисное обслуживание родственников погибших. По вопросам сервисного обслуживания пассажиров: (4212) 26-33-04", - говорится в сообщении. Аэропорт выражает соболезнования родным и близким погибших в катастрофе. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
https://ria.ru/20250724/an-24-2031213730.html
хабаровск
амурская область
тында
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происшествия, хабаровск, амурская область, тында, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Происшествия, Хабаровск, Амурская область, Тында, Василий Орлов (губернатор), Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
Аэропорт Хабаровска обслужит родных погибших при крушении Ан-24

Хабаровск обеспечит сервисное обслуживание родных погибших в катастрофе Ан-24

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкНовый Международный аэропорт Хабаровск имени Г. И. Невельского
Новый Международный аэропорт Хабаровск имени Г. И. Невельского - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Новый Международный аэропорт Хабаровск имени Г. И. Невельского. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Аэропорт Хабаровска обеспечит сервисное обслуживание родственников погибших в катастрофе Ан-24 в Амурской области, сообщает авиаузел.
"Аэропорт Хабаровск со своей стороны оказывает все необходимое содействие авиакомпаниям, организующим перелёт близких до места авиакатастрофы, а также обеспечит сервисное обслуживание родственников погибших. По вопросам сервисного обслуживания пассажиров: (4212) 26-33-04", - говорится в сообщении.
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Вчера, 15:14
Аэропорт выражает соболезнования родным и близким погибших в катастрофе.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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ПроисшествияХабаровскАмурская областьТындаВасилий Орлов (губернатор)Следственный комитет России (СК РФ)Межгосударственный авиационный комитетАн-24Крушение Ан-24 в Приамурье
 
 
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