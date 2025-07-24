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Зеленский раскрыл, кому первому отчитался о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 24.07.2025
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13:54 24.07.2025 (обновлено: 14:08 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031142779.html
Зеленский раскрыл, кому первому отчитался о переговорах в Стамбуле
Зеленский раскрыл, кому первому отчитался о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 24.07.2025
Зеленский раскрыл, кому первому отчитался о переговорах в Стамбуле
Первым зарубежным руководителем, перед которым Владимир Зеленский отчитался о переговорах с Россией в Стамбуле, стал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T13:54:00+03:00
2025-07-24T14:08:00+03:00
в мире
стамбул
великобритания
владимир зеленский
кир стармер
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Первым зарубежным руководителем, перед которым Владимир Зеленский отчитался о переговорах с Россией в Стамбуле, стал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. "Очень хороший и предметный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером… Проинформировал о вчерашней встрече с российской стороной в Стамбуле, на которой удалось договориться о следующем обмене пленными", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Влияние Британии на поведение Зеленского и политику киевского режима неоднократно подтверждалось действиями украинской стороны после контактов с представителями Лондона. Самым ярким примером стал срыв Киевом переговоров с РФ в 2022 году после визита на Украину занимавшего тогда пост премьера Великобритании Бориса Джонсона, что позднее публично подтвердил участник переговоров с украинской стороны Давид Арахамия. По его словам, Джонсон тогда сказал Зеленскому ничего не подписывать с Россией и "просто воевать". Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет. Делегацию РФ возглавлял Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Предыдущие два раунда прямых переговоров прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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в мире, стамбул, великобритания, владимир зеленский, кир стармер, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Стамбул, Великобритания, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Зеленский раскрыл, кому первому отчитался о переговорах в Стамбуле

Зеленский первому отчитался Стармеру о переговорах с Россией в Стамбуле

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский и Кир Стармер
Владимир Зеленский и Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский и Кир Стармер . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Первым зарубежным руководителем, перед которым Владимир Зеленский отчитался о переговорах с Россией в Стамбуле, стал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
"Очень хороший и предметный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером… Проинформировал о вчерашней встрече с российской стороной в Стамбуле, на которой удалось договориться о следующем обмене пленными", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Влияние Британии на поведение Зеленского и политику киевского режима неоднократно подтверждалось действиями украинской стороны после контактов с представителями Лондона. Самым ярким примером стал срыв Киевом переговоров с РФ в 2022 году после визита на Украину занимавшего тогда пост премьера Великобритании Бориса Джонсона, что позднее публично подтвердил участник переговоров с украинской стороны Давид Арахамия. По его словам, Джонсон тогда сказал Зеленскому ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет. Делегацию РФ возглавлял Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Предыдущие два раунда прямых переговоров прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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В миреСтамбулВеликобританияВладимир ЗеленскийКир СтармерТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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