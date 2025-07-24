Зеленский раскрыл, кому первому отчитался о переговорах в Стамбуле
Зеленский первому отчитался Стармеру о переговорах с Россией в Стамбуле
© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский и Кир Стармер
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский и Кир Стармер . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Первым зарубежным руководителем, перед которым Владимир Зеленский отчитался о переговорах с Россией в Стамбуле, стал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
"Очень хороший и предметный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером… Проинформировал о вчерашней встрече с российской стороной в Стамбуле, на которой удалось договориться о следующем обмене пленными", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Влияние Британии на поведение Зеленского и политику киевского режима неоднократно подтверждалось действиями украинской стороны после контактов с представителями Лондона. Самым ярким примером стал срыв Киевом переговоров с РФ в 2022 году после визита на Украину занимавшего тогда пост премьера Великобритании Бориса Джонсона, что позднее публично подтвердил участник переговоров с украинской стороны Давид Арахамия. По его словам, Джонсон тогда сказал Зеленскому ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет. Делегацию РФ возглавлял Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Предыдущие два раунда прямых переговоров прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.