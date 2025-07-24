https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031142779.html

Зеленский раскрыл, кому первому отчитался о переговорах в Стамбуле

Зеленский раскрыл, кому первому отчитался о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 24.07.2025

Зеленский раскрыл, кому первому отчитался о переговорах в Стамбуле

Первым зарубежным руководителем, перед которым Владимир Зеленский отчитался о переговорах с Россией в Стамбуле, стал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T13:54:00+03:00

2025-07-24T13:54:00+03:00

2025-07-24T14:08:00+03:00

в мире

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владимир зеленский

кир стармер

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Первым зарубежным руководителем, перед которым Владимир Зеленский отчитался о переговорах с Россией в Стамбуле, стал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. "Очень хороший и предметный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером… Проинформировал о вчерашней встрече с российской стороной в Стамбуле, на которой удалось договориться о следующем обмене пленными", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Влияние Британии на поведение Зеленского и политику киевского режима неоднократно подтверждалось действиями украинской стороны после контактов с представителями Лондона. Самым ярким примером стал срыв Киевом переговоров с РФ в 2022 году после визита на Украину занимавшего тогда пост премьера Великобритании Бориса Джонсона, что позднее публично подтвердил участник переговоров с украинской стороны Давид Арахамия. По его словам, Джонсон тогда сказал Зеленскому ничего не подписывать с Россией и "просто воевать". Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет. Делегацию РФ возглавлял Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Предыдущие два раунда прямых переговоров прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250721/evrosoyuz-2029960000.html

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