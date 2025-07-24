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Матвиенко считает, что встреча Путина и Трампа была бы полезной - РИА Новости, 24.07.2025
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12:38 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/vstrecha-2031110404.html
Матвиенко считает, что встреча Путина и Трампа была бы полезной
Матвиенко считает, что встреча Путина и Трампа была бы полезной - РИА Новости, 24.07.2025
Матвиенко считает, что встреча Путина и Трампа была бы полезной
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко считает, что личная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была бы полезна, уточнив, что... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:38:00+03:00
2025-07-24T12:38:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко считает, что личная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была бы полезна, уточнив, что ничего не заменит личный контакт. "Я считаю, что такая встреча была бы очень важной и необходимой, ведь никакие телефонные переговоры, никакой обмен письмами, обращениями и так далее, не заменит личного общения, личных контактов. Что называется, глаза в глаза", - сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам работы весенней сессии 2025 года.
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в мире, россия, сша, валентина матвиенко, владимир путин, дональд трамп, совет федерации рф
В мире, Россия, США, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ
Матвиенко считает, что встреча Путина и Трампа была бы полезной

Матвиенко: личная встреча Путина и Трампа была бы полезной

© Фото : Администрация Президента РоссииВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : Администрация Президента России
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко считает, что личная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была бы полезна, уточнив, что ничего не заменит личный контакт.
"Я считаю, что такая встреча была бы очень важной и необходимой, ведь никакие телефонные переговоры, никакой обмен письмами, обращениями и так далее, не заменит личного общения, личных контактов. Что называется, глаза в глаза", - сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам работы весенней сессии 2025 года.
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В миреРоссияСШАВалентина МатвиенкоВладимир ПутинДональд ТрампСовет Федерации РФ
 
 
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