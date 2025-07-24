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Матвиенко считает, что встреча Путина и Трампа была бы полезной

Матвиенко считает, что встреча Путина и Трампа была бы полезной - РИА Новости, 24.07.2025

Матвиенко считает, что встреча Путина и Трампа была бы полезной

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко считает, что личная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была бы полезна, уточнив, что... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:38:00+03:00

2025-07-24T12:38:00+03:00

2025-07-24T12:38:00+03:00

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владимир путин

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совет федерации рф

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко считает, что личная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была бы полезна, уточнив, что ничего не заменит личный контакт. "Я считаю, что такая встреча была бы очень важной и необходимой, ведь никакие телефонные переговоры, никакой обмен письмами, обращениями и так далее, не заменит личного общения, личных контактов. Что называется, глаза в глаза", - сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам работы весенней сессии 2025 года.

https://ria.ru/20250720/putin-2030237716.html

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