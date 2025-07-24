Правительство обсудило варианты внутреннего дизайна поезда ВСМ
На совещании у вице-премьера Савельева обсудили внутренний дизайн поезда ВСМ
Макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Варианты внутреннего дизайна вагонов российского высокоскоростного поезда и их технического оснащения обсудили на совещании у вице-премьера РФ Виталия Савельева, сообщило правительство.
"Виталий Савельев провел совещание по реализации проекта строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Участники совещания обсудили вопросы, связанные с продолжением работ по проектированию трассы, а также ход производства высокоскоростного поезда, в том числе варианты внутреннего дизайна вагонов и их технического оснащения, поставку деталей и комплектующих для первой серии поездов", - говорится в сообщении.
Путин подписал закон о нулевом НДС на перевозки по ВСМ
23 июля, 16:28
Ключевые факторы при принятии решений относительно выбора деталей и элементов отделки, как уточняет кабмин, связаны с соблюдением сроков и технических требований к составу.
Всего до 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных электропоездов. До конца 2028 года на маршруте будет эксплуатироваться 28 поездов с поэтапным увеличением их количества в соответствии с договором поставки. Максимальная скорость поезда будет достигать 400 километров в час, а скорость в эксплуатации составит до 360 километров в час.
Новая магистраль позволит сократить время в пути между Москвой и Петербургом до 2 часов 15 минут. Ожидается, что пассажиропоток на маршруте составит не менее 23 миллионов человек по итогам 2030 года.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.