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В Сети появилось видео с места падения Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025
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10:44 24.07.2025 (обновлено: 11:05 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/video-2031070440.html
В Сети появилось видео с места падения Ан-24 в Приамурье
В Сети появилось видео с места падения Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025
В Сети появилось видео с места падения Ан-24 в Приамурье
Кадры с места падения самолета Ан-24 в Амурской области опубликованы в соцсетях. РИА Новости, 24.07.2025
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происшествия
амурская область
благовещенск
тында
василий орлов (губернатор)
ан-24
крушение ан-24 в приамурье
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Кадры с места падения самолета Ан-24 в Амурской области опубликованы в соцсетях. На видео место падения покрыто густой растительностью. При подлёте с вертолёта из леса поднимаются клубы дыма, а затем открывается небольшая площадка, где видны обломки упавшего самолёта. Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа. Осмотр с воздуха места падения Ан-24 предварительно показал, что выживших нет, но, возможно, их обнаружат при наземном поиске, сообщили РИА Новости в амурском центре ГЗ и ПБ. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей.
https://ria.ru/20250724/krushenie-2031055980.html
амурская область
благовещенск
тында
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Кадры с места крушения самолета Ан-24 в Амурской области
Видео, как утверждается, с потерпевшим крушение в Амурской области самолете Ан-24 публикуют в соцсетях.
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происшествия, амурская область, благовещенск, тында, василий орлов (губернатор), ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Происшествия, Амурская область, Благовещенск, Тында, Василий Орлов (губернатор), Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
В Сети появилось видео с места падения Ан-24 в Приамурье

В Сети появились кадры с места падения самолета Ан-24 в Приамурье

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Кадры с места падения самолета Ан-24 в Амурской области опубликованы в соцсетях.
На видео место падения покрыто густой растительностью. При подлёте с вертолёта из леса поднимаются клубы дыма, а затем открывается небольшая площадка, где видны обломки упавшего самолёта.
Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа.
Осмотр с воздуха места падения Ан-24 предварительно показал, что выживших нет, но, возможно, их обнаружат при наземном поиске, сообщили РИА Новости в амурском центре ГЗ и ПБ.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей.
Место крушения самолета Ан-24 авиакомпании Ангара в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
При крушении самолета Ан-24 в Приамурье никто не выжил
Вчера, 10:07
 
ПроисшествияАмурская областьБлаговещенскТындаВасилий Орлов (губернатор)Ан-24Крушение Ан-24 в Приамурье
 
 
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