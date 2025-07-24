https://ria.ru/20250724/video-2031070440.html
В Сети появилось видео с места падения Ан-24 в Приамурье
В Сети появилось видео с места падения Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025
В Сети появилось видео с места падения Ан-24 в Приамурье
Кадры с места падения самолета Ан-24 в Амурской области опубликованы в соцсетях. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T10:44:00+03:00
2025-07-24T10:44:00+03:00
2025-07-24T11:05:00+03:00
происшествия
амурская область
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тында
василий орлов (губернатор)
ан-24
крушение ан-24 в приамурье
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Кадры с места падения самолета Ан-24 в Амурской области опубликованы в соцсетях. На видео место падения покрыто густой растительностью. При подлёте с вертолёта из леса поднимаются клубы дыма, а затем открывается небольшая площадка, где видны обломки упавшего самолёта. Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа. Осмотр с воздуха места падения Ан-24 предварительно показал, что выживших нет, но, возможно, их обнаружат при наземном поиске, сообщили РИА Новости в амурском центре ГЗ и ПБ. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей.
https://ria.ru/20250724/krushenie-2031055980.html
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Кадры с места крушения самолета Ан-24 в Амурской области
Видео, как утверждается, с потерпевшим крушение в Амурской области самолете Ан-24 публикуют в соцсетях.
2025-07-24T10:44
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происшествия, амурская область, благовещенск, тында, василий орлов (губернатор), ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Происшествия, Амурская область, Благовещенск, Тында, Василий Орлов (губернатор), Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
В Сети появилось видео с места падения Ан-24 в Приамурье
В Сети появились кадры с места падения самолета Ан-24 в Приамурье