https://ria.ru/20250724/video-2031070440.html

В Сети появилось видео с места падения Ан-24 в Приамурье

В Сети появилось видео с места падения Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025

В Сети появилось видео с места падения Ан-24 в Приамурье

Кадры с места падения самолета Ан-24 в Амурской области опубликованы в соцсетях. РИА Новости, 24.07.2025

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происшествия

амурская область

благовещенск

тында

василий орлов (губернатор)

ан-24

крушение ан-24 в приамурье

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Кадры с места падения самолета Ан-24 в Амурской области опубликованы в соцсетях. На видео место падения покрыто густой растительностью. При подлёте с вертолёта из леса поднимаются клубы дыма, а затем открывается небольшая площадка, где видны обломки упавшего самолёта. Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа. Осмотр с воздуха места падения Ан-24 предварительно показал, что выживших нет, но, возможно, их обнаружат при наземном поиске, сообщили РИА Новости в амурском центре ГЗ и ПБ. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей.

https://ria.ru/20250724/krushenie-2031055980.html

амурская область

благовещенск

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Кадры с места крушения самолета Ан-24 в Амурской области Видео, как утверждается, с потерпевшим крушение в Амурской области самолете Ан-24 публикуют в соцсетях. 2025-07-24T10:44 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, амурская область, благовещенск, тында, василий орлов (губернатор), ан-24, крушение ан-24 в приамурье