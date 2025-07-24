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Вертолет Ми-2 вылетел для поиска пропавшего самолета Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
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09:10 24.07.2025 (обновлено: 09:18 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/vertolet-2031043648.html
Вертолет Ми-2 вылетел для поиска пропавшего самолета Ан-24
Вертолет Ми-2 вылетел для поиска пропавшего самолета Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
Вертолет Ми-2 вылетел для поиска пропавшего самолета Ан-24
Вертолёт Ми-2 вылетел из Нерюнгри для поиска пропавшего в Амурской области самолёта Ан-24, сообщили РИА Новости в ЕДДС Тындинского округа. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T09:10:00+03:00
2025-07-24T09:18:00+03:00
нерюнгри
амурская область
благовещенск
василий орлов (губернатор)
ан-24
ми-2
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Вертолёт Ми-2 вылетел из Нерюнгри для поиска пропавшего в Амурской области самолёта Ан-24, сообщили РИА Новости в ЕДДС Тындинского округа. "С Нерюнгри в 8.25 вылетел борт Ми-2 для обследования местности. В 15 часов будет заседание КЧС у главы (Тындинского округа Тамары) Лысаковой, будет разработан план поисковых работ", - сообщил дежурный ЕДДС Тындинского округа. В ЕДДС уточнили, что местные спасатели отправятся тоже в район поиска. Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа.
https://ria.ru/20250724/pogoda-2031041783.html
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нерюнгри
амурская область
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нерюнгри, амурская область, благовещенск, василий орлов (губернатор), ан-24, ми-2, происшествия
Нерюнгри, Амурская область, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор), Ан-24, Ми-2, Происшествия
Вертолет Ми-2 вылетел для поиска пропавшего самолета Ан-24

Вертолет Ми-2 вылетел из Нерюнгри для поиска пропавшего самолета Ан-24

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМногоцелевой вертолет Ми-2
Многоцелевой вертолет Ми-2 - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Многоцелевой вертолет Ми-2 . Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Вертолёт Ми-2 вылетел из Нерюнгри для поиска пропавшего в Амурской области самолёта Ан-24, сообщили РИА Новости в ЕДДС Тындинского округа.
Нерюнгри в 8.25 вылетел борт Ми-2 для обследования местности. В 15 часов будет заседание КЧС у главы (Тындинского округа Тамары) Лысаковой, будет разработан план поисковых работ", - сообщил дежурный ЕДДС Тындинского округа.
Самолет Ан-24 - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Появились подробности после пропажи самолета в Приамурье
Вчера, 08:57
В ЕДДС уточнили, что местные спасатели отправятся тоже в район поиска.
Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа.
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Самолет из Благовещенска совершил аварийную посадку в Улан-Удэ
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НерюнгриАмурская областьБлаговещенскВасилий Орлов (губернатор)Ан-24Ми-2Происшествия
 
 
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