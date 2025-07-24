https://ria.ru/20250724/vertolet-2031043648.html

Вертолет Ми-2 вылетел для поиска пропавшего самолета Ан-24

Вертолет Ми-2 вылетел для поиска пропавшего самолета Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025

Вертолет Ми-2 вылетел для поиска пропавшего самолета Ан-24

Вертолёт Ми-2 вылетел из Нерюнгри для поиска пропавшего в Амурской области самолёта Ан-24, сообщили РИА Новости в ЕДДС Тындинского округа. РИА Новости, 24.07.2025

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нерюнгри

амурская область

благовещенск

василий орлов (губернатор)

ан-24

ми-2

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Вертолёт Ми-2 вылетел из Нерюнгри для поиска пропавшего в Амурской области самолёта Ан-24, сообщили РИА Новости в ЕДДС Тындинского округа. "С Нерюнгри в 8.25 вылетел борт Ми-2 для обследования местности. В 15 часов будет заседание КЧС у главы (Тындинского округа Тамары) Лысаковой, будет разработан план поисковых работ", - сообщил дежурный ЕДДС Тындинского округа. В ЕДДС уточнили, что местные спасатели отправятся тоже в район поиска. Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа.

https://ria.ru/20250724/pogoda-2031041783.html

https://ria.ru/20250716/posadka-2029459744.html

нерюнгри

амурская область

благовещенск

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нерюнгри, амурская область, благовещенск, василий орлов (губернатор), ан-24, ми-2, происшествия