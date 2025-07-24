https://ria.ru/20250724/ukraina-2031275506.html

На Украине уличили Зеленского в подлой лжи о России

На Украине уличили Зеленского в подлой лжи о России - РИА Новости, 24.07.2025

На Украине уличили Зеленского в подлой лжи о России

Владимир Зеленский своим решением доказал лживость заявлений о наличии якобы российских агентов в антикоррупционных органах Украины, заявил в Telegram-канале... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T22:44:00+03:00

2025-07-24T22:44:00+03:00

2025-07-24T23:01:00+03:00

в мире

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владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский своим решением доказал лживость заявлений о наличии якобы российских агентов в антикоррупционных органах Украины, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.Так политик отреагировал на решение главы киевского режима на фоне массовых протестов по всей Украине внести в Раду законопроект об укреплении независимости САП и НАБУ."С какой скоростью Зеленский, Урсулы и Стармеры сами доказали: никаких "агентов Кремля" не существует. Всё это - фикция. Инструмент для зачистки. Ещё вчера психически неуравновешенный Зеленский, вместе с таким же Малюком, орали: в НАБУ сидят русские агенты, а значит - НАБУ должно быть ликвидировано. Прошло два дня - и тем же НАБУ/САП, по звонку из Брюсселя, полномочия возвращают. А Зеленский лично вносит закон", — написал он.Дубинский отметил, что западные СМИ как по команде написали одно и то же: под видом борьбы с якобы русскими агентами Зеленский расправляется с неугодными."Все те, кто годами говорил про "агентов Кремля" в каждом неудобном чиновнике или депутате - сегодня молча проглотили собственный фейк. Публично", — резюмировал он.Зеленский против антикоррупционных ведомств

https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031250803.html

https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031240432.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)