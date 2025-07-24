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На Украине уличили Зеленского в подлой лжи о России - РИА Новости, 24.07.2025
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22:44 24.07.2025 (обновлено: 23:01 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/ukraina-2031275506.html
На Украине уличили Зеленского в подлой лжи о России
На Украине уличили Зеленского в подлой лжи о России - РИА Новости, 24.07.2025
На Украине уличили Зеленского в подлой лжи о России
Владимир Зеленский своим решением доказал лживость заявлений о наличии якобы российских агентов в антикоррупционных органах Украины, заявил в Telegram-канале... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T22:44:00+03:00
2025-07-24T23:01:00+03:00
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украина
россия
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский своим решением доказал лживость заявлений о наличии якобы российских агентов в антикоррупционных органах Украины, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.Так политик отреагировал на решение главы киевского режима на фоне массовых протестов по всей Украине внести в Раду законопроект об укреплении независимости САП и НАБУ."С какой скоростью Зеленский, Урсулы и Стармеры сами доказали: никаких "агентов Кремля" не существует. Всё это - фикция. Инструмент для зачистки. Ещё вчера психически неуравновешенный Зеленский, вместе с таким же Малюком, орали: в НАБУ сидят русские агенты, а значит - НАБУ должно быть ликвидировано. Прошло два дня - и тем же НАБУ/САП, по звонку из Брюсселя, полномочия возвращают. А Зеленский лично вносит закон", — написал он.Дубинский отметил, что западные СМИ как по команде написали одно и то же: под видом борьбы с якобы русскими агентами Зеленский расправляется с неугодными."Все те, кто годами говорил про "агентов Кремля" в каждом неудобном чиновнике или депутате - сегодня молча проглотили собственный фейк. Публично", — резюмировал он.Зеленский против антикоррупционных ведомств
https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031250803.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
На Украине уличили Зеленского в подлой лжи о России

Дубинский: заявления о якобы русских агентах в НАБУ являются фейком

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский своим решением доказал лживость заявлений о наличии якобы российских агентов в антикоррупционных органах Украины, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Так политик отреагировал на решение главы киевского режима на фоне массовых протестов по всей Украине внести в Раду законопроект об укреплении независимости САП и НАБУ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Украинские СМИ раскрыли план свержения Зеленского
Вчера, 19:41
"С какой скоростью Зеленский, Урсулы и Стармеры сами доказали: никаких "агентов Кремля" не существует. Всё это - фикция. Инструмент для зачистки. Ещё вчера психически неуравновешенный Зеленский, вместе с таким же Малюком, орали: в НАБУ сидят русские агенты, а значит - НАБУ должно быть ликвидировано. Прошло два дня - и тем же НАБУ/САП, по звонку из Брюсселя, полномочия возвращают. А Зеленский лично вносит закон", — написал он.
Дубинский отметил, что западные СМИ как по команде написали одно и то же: под видом борьбы с якобы русскими агентами Зеленский расправляется с неугодными.
"Все те, кто годами говорил про "агентов Кремля" в каждом неудобном чиновнике или депутате - сегодня молча проглотили собственный фейк. Публично", — резюмировал он.

Зеленский против антикоррупционных ведомств

  • Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
  • Владимир Зеленский сразу же подписал документ.
  • До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
  • Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магамедрасулова задержали.
  • Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур.
  • Они хотят оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
  • В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста.
  • Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность из-за расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.
Владимир Зеленский на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
На Западе предрекли судьбу Зеленского после дерзкой выходки
Вчера, 18:39
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
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