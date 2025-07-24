На Украине уличили Зеленского в подлой лжи о России
Дубинский: заявления о якобы русских агентах в НАБУ являются фейком
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский своим решением доказал лживость заявлений о наличии якобы российских агентов в антикоррупционных органах Украины, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"С какой скоростью Зеленский, Урсулы и Стармеры сами доказали: никаких "агентов Кремля" не существует. Всё это - фикция. Инструмент для зачистки. Ещё вчера психически неуравновешенный Зеленский, вместе с таким же Малюком, орали: в НАБУ сидят русские агенты, а значит - НАБУ должно быть ликвидировано. Прошло два дня - и тем же НАБУ/САП, по звонку из Брюсселя, полномочия возвращают. А Зеленский лично вносит закон", — написал он.
Дубинский отметил, что западные СМИ как по команде написали одно и то же: под видом борьбы с якобы русскими агентами Зеленский расправляется с неугодными.
"Все те, кто годами говорил про "агентов Кремля" в каждом неудобном чиновнике или депутате - сегодня молча проглотили собственный фейк. Публично", — резюмировал он.
Зеленский против антикоррупционных ведомств
- Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
- Владимир Зеленский сразу же подписал документ.
- До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
- Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магамедрасулова задержали.
- Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур.
- Они хотят оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
- В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста.
- Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность из-за расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.