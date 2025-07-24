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В Хабаровском крае объявили траур после крушения Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 24.07.2025
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16:13 24.07.2025 (обновлено: 16:14 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/traur-2031188596.html
В Хабаровском крае объявили траур после крушения Ан-24 в Амурской области
В Хабаровском крае объявили траур после крушения Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 24.07.2025
В Хабаровском крае объявили траур после крушения Ан-24 в Амурской области
Трехдневный траур объявлен в Хабаровском крае после крушения в Амурской области самолета Ан-24, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:13:00+03:00
2025-07-24T16:14:00+03:00
происшествия
хабаровский край
амурская область
ан-24
дмитрий демешин
тында
следственный комитет россии (ск рф)
крушение ан-24 в приамурье
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Трехдневный траур объявлен в Хабаровском крае после крушения в Амурской области самолета Ан-24, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 "Ангара" не выходит на связь. Орлов отметил, что на воздушном судне, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде."С завтрашнего дня в регионе объявлен трехдневный траур – по всему краю будут приспущены флаги в знак нашей скорби", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
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происшествия, хабаровский край, амурская область, ан-24, дмитрий демешин, тында, следственный комитет россии (ск рф), крушение ан-24 в приамурье
Происшествия, Хабаровский край, Амурская область, Ан-24, Дмитрий Демешин, Тында, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение Ан-24 в Приамурье
В Хабаровском крае объявили траур после крушения Ан-24 в Амурской области

В Хабаровском крае объявили трехдневный траур после крушения Ан-24 в Приамурье

© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Трехдневный траур объявлен в Хабаровском крае после крушения в Амурской области самолета Ан-24, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.
В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 "Ангара" не выходит на связь. Орлов отметил, что на воздушном судне, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде.
"С завтрашнего дня в регионе объявлен трехдневный траур – по всему краю будут приспущены флаги в знак нашей скорби", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Кадр видео, на котором, предположительно, самолет авиакомпании Ангара Ан-24 уходит на запасной круг в Приамурье - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
"Неисправность или ошибка пилота". Из-за чего разбился Ан-24 в Приамурье
Вчера, 15:14
 
ПроисшествияХабаровский крайАмурская областьАн-24Дмитрий ДемешинТындаСледственный комитет России (СК РФ)Крушение Ан-24 в Приамурье
 
 
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