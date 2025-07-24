https://ria.ru/20250724/traur-2031188596.html

В Хабаровском крае объявили траур после крушения Ан-24 в Амурской области

В Хабаровском крае объявили траур после крушения Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 24.07.2025

В Хабаровском крае объявили траур после крушения Ан-24 в Амурской области

Трехдневный траур объявлен в Хабаровском крае после крушения в Амурской области самолета Ан-24, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T16:13:00+03:00

2025-07-24T16:13:00+03:00

2025-07-24T16:14:00+03:00

происшествия

хабаровский край

амурская область

ан-24

дмитрий демешин

тында

следственный комитет россии (ск рф)

крушение ан-24 в приамурье

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Трехдневный траур объявлен в Хабаровском крае после крушения в Амурской области самолета Ан-24, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 "Ангара" не выходит на связь. Орлов отметил, что на воздушном судне, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде."С завтрашнего дня в регионе объявлен трехдневный траур – по всему краю будут приспущены флаги в знак нашей скорби", - написал Демешин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

хабаровский край

амурская область

тында

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происшествия, хабаровский край, амурская область, ан-24, дмитрий демешин, тында, следственный комитет россии (ск рф), крушение ан-24 в приамурье