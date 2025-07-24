https://ria.ru/20250724/tramp-2031014915.html
Трамп пришел в ярость из-за появившейся информации в СМИ о нем и Эпштейне
Трамп пришел в ярость из-за появившейся информации в СМИ о нем и Эпштейне - РИА Новости, 24.07.2025
Трамп пришел в ярость из-за появившейся информации в СМИ о нем и Эпштейне
Президент США Дональд Трамп находится "в ярости" из-за того, что его администрация не может справиться с теориями, появляющимися по поводу его связи с... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T01:04:00+03:00
2025-07-24T01:04:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп находится "в ярости" из-за того, что его администрация не может справиться с теориями, появляющимися по поводу его связи с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. "Президент в разочарован неспособностью своих сотрудников пресечь теории заговора, которые они когда-то распространяли, а также волной освещения в СМИ, которая началась после того, как генеральный прокурор Пэм Бонди опубликовала информацию по делу Эпштейна, которая уже была общедоступна", - передает издание со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома. Как отметил газете высокопоставленный чиновник Белого дома, Трампа считает, что общественность и СМИ должны обратить внимание на "более значимые истории". Издание напоминает, что Трамп пытался сместить акцент с дела Эпштейна, напоминая американцам об экономической силе США и обвинив экс-президента США Барака Обаму в совершении госизмены. "Когда работаешь по 12–15 часов в день над решением реальных проблем, включаешь телевизор и видишь, как люди говорят о Джеффри Эпштейне, это раздражает.... Он (Трамп - ред.) хотел бы двигаться дальше и говорить о том, что, по его мнению, является проблемой. Его очень раздражает, что этот новостной цикл затмевает это" , - цитирует издание неназванный источник Белого дома. Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого однако потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде ранее в среду уже отказал в обнародовании документов дела. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20250723/tramp-2030991948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, флорида, нью-йорк (город), джеффри эпштейн, дональд трамп, барак обама, politico
В мире, США, Флорида, Нью-Йорк (город), Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, Барак Обама, Politico
Трамп пришел в ярость из-за появившейся информации в СМИ о нем и Эпштейне
Politico: Трамп пришел в ярость из-за появившихся в СМИ данных о нем и Эпштейне
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп находится "в ярости" из-за того, что его администрация не может справиться с теориями, появляющимися по поводу его связи с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
"Президент в разочарован неспособностью своих сотрудников пресечь теории заговора, которые они когда-то распространяли, а также волной освещения в СМИ, которая началась после того, как генеральный прокурор Пэм Бонди опубликовала информацию по делу Эпштейна, которая уже была общедоступна", - передает издание со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома.
Как отметил газете высокопоставленный чиновник Белого дома, Трампа считает, что общественность и СМИ должны обратить внимание на "более значимые истории". Издание напоминает, что Трамп пытался сместить акцент с дела Эпштейна, напоминая американцам об экономической силе США и обвинив экс-президента США Барака Обаму в совершении госизмены.
«
"Когда работаешь по 12–15 часов в день над решением реальных проблем, включаешь телевизор и видишь, как люди говорят о Джеффри Эпштейне, это раздражает.... Он (Трамп - ред.) хотел бы двигаться дальше и говорить о том, что, по его мнению, является проблемой. Его очень раздражает, что этот новостной цикл затмевает это" , - цитирует издание неназванный источник Белого дома.
Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого однако потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде ранее в среду уже отказал в обнародовании документов дела.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством.