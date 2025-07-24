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В ЕС договорились об ответных пошлинах на американские товары, пишет AFP - РИА Новости, 24.07.2025
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14:43 24.07.2025 (обновлено: 17:55 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/strany-2031157722.html
В ЕС договорились об ответных пошлинах на американские товары, пишет AFP
В ЕС договорились об ответных пошлинах на американские товары, пишет AFP - РИА Новости, 24.07.2025
В ЕС договорились об ответных пошлинах на американские товары, пишет AFP
Страны ЕС договорились об ответных пошлинах на товары США стоимостью 109 миллиардов долларов на случай провала торговых переговоров с Вашингтоном, передает... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:43:00+03:00
2025-07-24T17:55:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
венгрия
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Страны ЕС договорились об ответных пошлинах на товары США стоимостью 109 миллиардов долларов на случай провала торговых переговоров с Вашингтоном, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на европейских дипломатов. &quot;Страны — члены Евросоюза в четверг одобрили пакет ответных пошлин на американские товары объемом 93 миллиарда евро (109 миллиардов долларов), который может вступить в силу с 7 августа, если переговоры с США завершатся провалом&quot;, — пишет агентство.В список вошли ранее оговоренные пошлины на американские товары стоимостью 21 миллион евро (24 миллиона долларов). Европейские дипломаты заявили агентству, что размер ответных пошлин ЕС, которые поддержали все страны союза, кроме Венгрии, может составить до 30%. Президент США Дональд Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам. Фон дер Ляйен ранее в июле заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.Сегодня представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил, что Евросоюз и США приблизились к заключению соглашения по таможенным пошлинам.
https://ria.ru/20250724/ssha-2031016028.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), венгрия, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Вашингтон (штат), Венгрия, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия
В ЕС договорились об ответных пошлинах на американские товары, пишет AFP

AFP: ЕС одобрил ответные пошлины на товары США стоимостью 109 млрд долларов

© Getty Images / Michele TantussiФлаг Европейского союза в отражении
Флаг Европейского союза в отражении - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Getty Images / Michele Tantussi
Флаг Европейского союза в отражении. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Страны ЕС договорились об ответных пошлинах на товары США стоимостью 109 миллиардов долларов на случай провала торговых переговоров с Вашингтоном, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на европейских дипломатов.
«

"Страны — члены Евросоюза в четверг одобрили пакет ответных пошлин на американские товары объемом 93 миллиарда евро (109 миллиардов долларов), который может вступить в силу с 7 августа, если переговоры с США завершатся провалом", — пишет агентство.

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США обложат пошлинами большую часть мира, заявил Трамп
Вчера, 01:24
В список вошли ранее оговоренные пошлины на американские товары стоимостью 21 миллион евро (24 миллиона долларов).
Европейские дипломаты заявили агентству, что размер ответных пошлин ЕС, которые поддержали все страны союза, кроме Венгрии, может составить до 30%.
Президент США Дональд Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам.
Фон дер Ляйен ранее в июле заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
Сегодня представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил, что Евросоюз и США приблизились к заключению соглашения по таможенным пошлинам.
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В миреСШАВашингтон (штат)ВенгрияУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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