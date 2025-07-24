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Команда Трампа делилась с блогерами деталями дела Эпштейна, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2025
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07:33 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/ssha-2031036649.html
Команда Трампа делилась с блогерами деталями дела Эпштейна, пишут СМИ
Команда Трампа делилась с блогерами деталями дела Эпштейна, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2025
Команда Трампа делилась с блогерами деталями дела Эпштейна, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа делилась давно известными деталями дела обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних миллиардера... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T07:33:00+03:00
2025-07-24T07:33:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
дональд трамп
джеффри эпштейн
памела бонди
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа делилась давно известными деталями дела обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних миллиардера Джеффри Эпштейна через лояльных блогеров под видом свежих, пишет британская газета Daily Mail. По словам давших газете комментарий блогеров, во время визита в Белый дом им в торжественной манере были выданы переплеты с данными по делу Эпштейна - раздача 15 переплетов проходила при участии Трампа, нахваливавшего прибывших на вручение "независимых журналистов", и главы минюста Памелы Бонди. "Это "Досье Эпштейна" оказалось ничем иным, как полностью отредактированным списком 254 "массажистов", бортовыми журналами, которые были доступны онлайн как минимум с 2019 года, и отредактированной адресной книгой Эпштейна, столь же зачитанной до дыр", - резюмирует Daily Mail. Один из присутствовавших на встрече инфлюенсеров, получивший несвежие детали дела Эпштейна из рук властей, пожаловался газете, что позже столкнулся с критикой за якобы слепую лояльность Трампу. Другой участник вручения, блогер Майк Чернович, сказал газете, что единственный способ разрешить сложившуюся ситуацию для властей - опубликовать "оригиналы заявлений на проведение обыска" в ходе ареста Эпштейна в 2019 году. По его словам, Бонди уже могла бы их опубликовать без постановления суда. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно муссируются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы были вырезаны пару минут. Президент Дональд Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого однако потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде в среду уже отказал в обнародовании документов дела.
https://ria.ru/20250724/tramp-2031014915.html
https://ria.ru/20250723/sud-2030989767.html
https://ria.ru/20250723/wsj-2031003168.html
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нью-йорк (город)
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в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, дональд трамп, джеффри эпштейн, памела бонди
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн, Памела Бонди
Команда Трампа делилась с блогерами деталями дела Эпштейна, пишут СМИ

Daily Mail: команда Трампа делилась деталями дела Эпштейна с лояльными блогерами

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на здание Белого дома в Вашингтоне
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа делилась давно известными деталями дела обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних миллиардера Джеффри Эпштейна через лояльных блогеров под видом свежих, пишет британская газета Daily Mail.
По словам давших газете комментарий блогеров, во время визита в Белый дом им в торжественной манере были выданы переплеты с данными по делу Эпштейна - раздача 15 переплетов проходила при участии Трампа, нахваливавшего прибывших на вручение "независимых журналистов", и главы минюста Памелы Бонди.
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Вчера, 01:04
"Это "Досье Эпштейна" оказалось ничем иным, как полностью отредактированным списком 254 "массажистов", бортовыми журналами, которые были доступны онлайн как минимум с 2019 года, и отредактированной адресной книгой Эпштейна, столь же зачитанной до дыр", - резюмирует Daily Mail.
Один из присутствовавших на встрече инфлюенсеров, получивший несвежие детали дела Эпштейна из рук властей, пожаловался газете, что позже столкнулся с критикой за якобы слепую лояльность Трампу.
Другой участник вручения, блогер Майк Чернович, сказал газете, что единственный способ разрешить сложившуюся ситуацию для властей - опубликовать "оригиналы заявлений на проведение обыска" в ходе ареста Эпштейна в 2019 году. По его словам, Бонди уже могла бы их опубликовать без постановления суда.
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В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно муссируются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы были вырезаны пару минут.
Президент Дональд Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого однако потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде в среду уже отказал в обнародовании документов дела.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
WSJ: в мае Генпрокуратура сообщила Трампу, что его имя есть в деле Эпштейна
23 июля, 22:39
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДональд ТрампДжеффри ЭпштейнПамела Бонди
 
 
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