В конгрессе поддержали вызов Билла и Хиллари Клинтон по делу Эпштейна
В конгрессе поддержали вызов Клинтонов для дачи показаний о связях с Эпштейном
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. В конгрессе США поддержали вызов бывшего американского президента, демократа Билла Клинтона и его жены, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и других бывших высокопоставленных чиновников по повесткам для дачи показаний по делу против финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, сообщило издание Washington Examiner.
"Подкомитет (по надзору - ред.) проголосовал за вызов по повестке (Билла - ред.) Клинтона, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, бывшего директора ФБР Джеймса Коми, бывшего генерального прокурора Лоретты Линч, бывшего генерального прокурора Эрика Холдера, бывшего генерального прокурора Меррика Гарланда, бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера", - сообщает американское издание.
Имя Клинтона, который, будучи президентом США, оказался в эпицентре сексуального скандала со стажеркой Белого дома Моникой Левински, фигурирует в контексте дела Эпштейна. В рассекреченных документах по делу финансиста содержалось упоминание о поездке в Таиланд, которую он якобы совершил в компании Клинтона. А один из свидетелей на допросе цитировал Эпштейна, который якобы однажды сказал, что бывший президент "любит молодых". Никаких обвинений против Клинтона по этому делу не выдвигалось.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно муссируются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы были вырезаны пару минут.
Президент Дональд Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого однако потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде в среду уже отказал в обнародовании документов дела.