https://ria.ru/20250724/ssha-2031012256.html

В конгрессе поддержали вызов Билла и Хиллари Клинтон по делу Эпштейна

В конгрессе поддержали вызов Билла и Хиллари Клинтон по делу Эпштейна - РИА Новости, 24.07.2025

В конгрессе поддержали вызов Билла и Хиллари Клинтон по делу Эпштейна

В конгрессе США поддержали вызов бывшего американского президента, демократа Билла Клинтона и его жены, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и других бывших... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T00:24:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. В конгрессе США поддержали вызов бывшего американского президента, демократа Билла Клинтона и его жены, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и других бывших высокопоставленных чиновников по повесткам для дачи показаний по делу против финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, сообщило издание Washington Examiner.В среду комитет по надзору Палаты представителей США заявил, что направил повестку осужденной сообщнице Эпштейна Гислейн Максвелл для дачи показаний в тюрьме 11 августа."Подкомитет (по надзору - ред.) проголосовал за вызов по повестке (Билла - ред.) Клинтона, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, бывшего директора ФБР Джеймса Коми, бывшего генерального прокурора Лоретты Линч, бывшего генерального прокурора Эрика Холдера, бывшего генерального прокурора Меррика Гарланда, бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера", - сообщает американское издание.Имя Клинтона, который, будучи президентом США, оказался в эпицентре сексуального скандала со стажеркой Белого дома Моникой Левински, фигурирует в контексте дела Эпштейна. В рассекреченных документах по делу финансиста содержалось упоминание о поездке в Таиланд, которую он якобы совершил в компании Клинтона. А один из свидетелей на допросе цитировал Эпштейна, который якобы однажды сказал, что бывший президент "любит молодых". Никаких обвинений против Клинтона по этому делу не выдвигалось.В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно муссируются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы были вырезаны пару минут.Президент Дональд Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого однако потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде в среду уже отказал в обнародовании документов дела.

https://ria.ru/20250724/tramp-2031014915.html

https://ria.ru/20250723/ssha-2031009355.html

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в мире, хиллари клинтон, сша, нью-йорк (город), флорида, билл клинтон, джеффри эпштейн, фбр