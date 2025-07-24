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Губернатор Иркутской области опубликовал список членов экипажа Ан-24
Губернатор Иркутской области опубликовал список членов экипажа Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
Губернатор Иркутской области опубликовал список членов экипажа Ан-24
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал список членов экипажа самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T19:28:00+03:00
2025-07-24T19:28:00+03:00
2025-07-24T19:28:00+03:00
происшествия
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игорь кобзев
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал список членов экипажа самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области. Ранее он сообщил, что члены экипажа самолета Ан-24, упавшего в Амурской области, были жителями Иркутской области. "Список членов экипажа потерпевшего крушение Ан-24: командир воздушного судна Логвинов Вячеслав Игоревич, 61 год; второй пилот Плаксин Кирилл Евгеньевич, 37 лет; бортмеханик Вохминцев Владимир Вадимович, 30 лет; бортпроводник Бессмертная Анастасия Сергеевна, 43 года; авиационный техник по приборам и электрооборудованию Колтунов Виталий Владиславович, 55 лет; авиационный техник по планеру и двигателям Лысенко Алексей Викторович, 28 лет", - написал Кобзев в своем Telegram-канале. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
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происшествия, амурская область, игорь кобзев, василий орлов (губернатор), иркутская область, тында, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Происшествия, Амурская область, Игорь Кобзев, Василий Орлов (губернатор), Иркутская область, Тында, Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
Губернатор Иркутской области опубликовал список членов экипажа Ан-24
Кобзев опубликовал список членов экипажа разбившегося в Приамурье Ан-24