https://ria.ru/20250724/spisok-2031247962.html

Губернатор Иркутской области опубликовал список членов экипажа Ан-24

Губернатор Иркутской области опубликовал список членов экипажа Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025

Губернатор Иркутской области опубликовал список членов экипажа Ан-24

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал список членов экипажа самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T19:28:00+03:00

2025-07-24T19:28:00+03:00

2025-07-24T19:28:00+03:00

происшествия

амурская область

игорь кобзев

василий орлов (губернатор)

иркутская область

тында

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал список членов экипажа самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области. Ранее он сообщил, что члены экипажа самолета Ан-24, упавшего в Амурской области, были жителями Иркутской области. "Список членов экипажа потерпевшего крушение Ан-24: командир воздушного судна Логвинов Вячеслав Игоревич, 61 год; второй пилот Плаксин Кирилл Евгеньевич, 37 лет; бортмеханик Вохминцев Владимир Вадимович, 30 лет; бортпроводник Бессмертная Анастасия Сергеевна, 43 года; авиационный техник по приборам и электрооборудованию Колтунов Виталий Владиславович, 55 лет; авиационный техник по планеру и двигателям Лысенко Алексей Викторович, 28 лет", - написал Кобзев в своем Telegram-канале. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

https://ria.ru/20250724/oon-2031247061.html

амурская область

иркутская область

тында

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происшествия, амурская область, игорь кобзев, василий орлов (губернатор), иркутская область, тында, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье