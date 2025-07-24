https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2031031773.html

Российские военные вошли вглубь Харьковской области на шесть километров

Российские военные вошли вглубь Харьковской области на шесть километров - РИА Новости, 24.07.2025

Российские военные вошли вглубь Харьковской области на шесть километров

Российские войска на шесть километров вошли вглубь Харьковской области в районе Мелового, а также форсировали реку, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T06:03:00+03:00

2025-07-24T06:03:00+03:00

2025-07-24T06:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

сумская область

андрей марочко

безопасность

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ЛУГАНСК, 24 июл – РИА Новости. Российские войска на шесть километров вошли вглубь Харьковской области в районе Мелового, а также форсировали реку, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. "В районе населенного пункта Меловое Харьковской области нашим военнослужащим удалось продвинуться как севернее, так и южнее от данного населенного пункта. Вклинивание в оборону противника на данный момент здесь составляет почти 6 км, а ширина фронта - около 7 км", - сообщил эксперт. Марочко добавил, что можно говорить о расширении плацдарма на данном участке местности для дальнейшего продвижения российских сил. Более того, в результате рывка ВС РФ удалось форсировать реку Верхняя Двуречная и закрепиться на ее западном берегу. Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российская группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в различных населённых пунктах Харьковской и Сумской областей, противник потерял до 130 военнослужащих.

https://ria.ru/20250723/spetsoperatsiya-2030757469.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

россия

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, россия, сумская область, андрей марочко, безопасность