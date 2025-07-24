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Российские военные вошли вглубь Харьковской области на шесть километров - РИА Новости, 24.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:03 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2031031773.html
Российские военные вошли вглубь Харьковской области на шесть километров
Российские военные вошли вглубь Харьковской области на шесть километров - РИА Новости, 24.07.2025
Российские военные вошли вглубь Харьковской области на шесть километров
Российские войска на шесть километров вошли вглубь Харьковской области в районе Мелового, а также форсировали реку, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T06:03:00+03:00
2025-07-24T06:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
сумская область
андрей марочко
безопасность
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ЛУГАНСК, 24 июл – РИА Новости. Российские войска на шесть километров вошли вглубь Харьковской области в районе Мелового, а также форсировали реку, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. "В районе населенного пункта Меловое Харьковской области нашим военнослужащим удалось продвинуться как севернее, так и южнее от данного населенного пункта. Вклинивание в оборону противника на данный момент здесь составляет почти 6 км, а ширина фронта - около 7 км", - сообщил эксперт. Марочко добавил, что можно говорить о расширении плацдарма на данном участке местности для дальнейшего продвижения российских сил. Более того, в результате рывка ВС РФ удалось форсировать реку Верхняя Двуречная и закрепиться на ее западном берегу. Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российская группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в различных населённых пунктах Харьковской и Сумской областей, противник потерял до 130 военнослужащих.
https://ria.ru/20250723/spetsoperatsiya-2030757469.html
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харьковская область, россия, сумская область, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Сумская область, Андрей Марочко, Безопасность
Российские военные вошли вглубь Харьковской области на шесть километров

Марочко: ВС России вошли вглубь Харьковской области на шесть километров

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в Харьковской области
Военнослужащие ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие ВС РФ в Харьковской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 июл – РИА Новости. Российские войска на шесть километров вошли вглубь Харьковской области в районе Мелового, а также форсировали реку, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.
"В районе населенного пункта Меловое Харьковской области нашим военнослужащим удалось продвинуться как севернее, так и южнее от данного населенного пункта. Вклинивание в оборону противника на данный момент здесь составляет почти 6 км, а ширина фронта - около 7 км", - сообщил эксперт.
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Марочко добавил, что можно говорить о расширении плацдарма на данном участке местности для дальнейшего продвижения российских сил. Более того, в результате рывка ВС РФ удалось форсировать реку Верхняя Двуречная и закрепиться на ее западном берегу.
Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российская группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в различных населённых пунктах Харьковской и Сумской областей, противник потерял до 130 военнослужащих.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияСумская областьАндрей МарочкоБезопасность
 
 
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