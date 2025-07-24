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Спасатели обследуют место крушения Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025
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14:43 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/spasateli-2031157560.html
Спасатели обследуют место крушения Ан-24 в Приамурье
Спасатели обследуют место крушения Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025
Спасатели обследуют место крушения Ан-24 в Приамурье
Спасатели обследуют место крушения самолёта Ан-24 в Амурской области, идут поисковые работы, предварительно, выживших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:43:00+03:00
2025-07-24T14:43:00+03:00
происшествия
россия
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-24
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Спасатели обследуют место крушения самолёта Ан-24 в Амурской области, идут поисковые работы, предварительно, выживших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "На месте крушения самолёта Ан-24 наземная группировка спасателей МЧС России обследует место происшествия, проводит поисковые работы. Предварительно, выживших нет", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-24
Происшествия, Россия, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ан-24
Спасатели обследуют место крушения Ан-24 в Приамурье

МЧС: на месте крушения Ан-24 в Приамурье идут поисковые работы

© Кадр видео из соцсетейМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Спасатели обследуют место крушения самолёта Ан-24 в Амурской области, идут поисковые работы, предварительно, выживших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На месте крушения самолёта Ан-24 наземная группировка спасателей МЧС России обследует место происшествия, проводит поисковые работы. Предварительно, выживших нет", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияАмурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ан-24
 
 
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