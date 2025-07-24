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Раненные стрелами от лука в Петербурге женщины находятся в реанимации

Раненные стрелами от лука в Петербурге женщины находятся в реанимации - РИА Новости, 24.07.2025

Раненные стрелами от лука в Петербурге женщины находятся в реанимации

Две сотрудницы проходной завода в Санкт-Петербурге, которых работник предприятия ранил стрелами от лука после того, как его пропуск не сработал, находятся в... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T13:32:00+03:00

2025-07-24T13:32:00+03:00

2025-07-24T13:32:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

выборгский район

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Две сотрудницы проходной завода в Санкт-Петербурге, которых работник предприятия ранил стрелами от лука после того, как его пропуск не сработал, находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению. Пресс-служба регионального главка МВД РФ в среду сообщала об инциденте на проходной завода в Выборгском районе Петербурга, в результате которого его сотрудник ранил стрелами от лука двух женщин-охранниц. Мужчину задержала полиция, а городской главк СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство. На видео, которое имеется в распоряжении РИА Новости, конфликт произошел после того, как у мужчины, который зашел на проходную с луком за спиной и стрелами в руках, не сработал пропуск. "Обе пациентки – в тяжелом состоянии, после проведенных операций они находятся в реанимации", – сказала представитель комздрава Петербурга. ГСУСК РФ по Петербургу в среду уточняло, что мужчина ранил сотрудниц пропускного поста "на почве личной неприязни".

https://ria.ru/20250722/peterburg-2030597605.html

санкт-петербург

россия

выборгский район

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Работник завода в Петербурге бьет женщину лучной стрелой По данным СК по Петербургу, конфликт с сотрудницами пропускного пункта произошел на почве личной неприязни. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-24T13:32 true PT0M28S

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происшествия, санкт-петербург, россия, выборгский район, следственный комитет россии (ск рф)