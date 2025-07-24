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В аэропорту Сочи задержали 26 рейсов - РИА Новости, 24.07.2025
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23:20 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/sochi-2031278597.html
В аэропорту Сочи задержали 26 рейсов
В аэропорту Сочи задержали 26 рейсов - РИА Новости, 24.07.2025
В аэропорту Сочи задержали 26 рейсов
Двадцать шесть рейсов на вылет и прилет задержаны в аэропорту Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T23:20:00+03:00
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СОЧИ, 24 июл - РИА Новости. Двадцать шесть рейсов на вылет и прилет задержаны в аэропорту Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. "Тринадцать (рейсов - ред.) на вылет и тринадцать на прилет задержаны", - говорится в сообщении. По сведениям онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задержаны (на более двух часов) рейсы на вылет из Сочи по направлению в Челябинск, Екатеринбург, Новокузнецк, Пермь, Бахрейн, Курган. Также задержаны на прилет в Сочи рейсы из Санкт-Петербурга, Перми, Чебоксар, Сургута, Новокузнецка, Кургана, Бахрейна и Стамбула (Турция). Южная транспортная прокуратура держит на контроле ситуацию с задержками из-за введенных ограничений в работе аэропорта Сочи, сообщили в пресс-службе ведомства. "Контролируется соблюдение прав пассажиров, организован выездной прием граждан", - уточнили в южной транспортной прокуратуре.
https://ria.ru/20250723/aeroport-2030795733.html
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сочи, новокузнецк, пермь, происшествия
Сочи, Новокузнецк, Пермь, Происшествия
В аэропорту Сочи задержали 26 рейсов

В аэропорту Сочи задержали двадцать шесть рейсов на вылет и прилет

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСамолеты в Международном аэропорту "Сочи" в Адлере
Самолеты в Международном аэропорту Сочи в Адлере - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Самолеты в Международном аэропорту "Сочи" в Адлере. Архивное фото
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СОЧИ, 24 июл - РИА Новости. Двадцать шесть рейсов на вылет и прилет задержаны в аэропорту Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
"Тринадцать (рейсов - ред.) на вылет и тринадцать на прилет задержаны", - говорится в сообщении.
По сведениям онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задержаны (на более двух часов) рейсы на вылет из Сочи по направлению в Челябинск, Екатеринбург, Новокузнецк, Пермь, Бахрейн, Курган. Также задержаны на прилет в Сочи рейсы из Санкт-Петербурга, Перми, Чебоксар, Сургута, Новокузнецка, Кургана, Бахрейна и Стамбула (Турция).
Южная транспортная прокуратура держит на контроле ситуацию с задержками из-за введенных ограничений в работе аэропорта Сочи, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Контролируется соблюдение прав пассажиров, организован выездной прием граждан", - уточнили в южной транспортной прокуратуре.
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