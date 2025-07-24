https://ria.ru/20250724/sk-2031169409.html

Все пассажиры, находившиеся на борту Ан-24, погибли

Все пассажиры, находившиеся на борту Ан-24, погибли - РИА Новости, 24.07.2025

Все пассажиры, находившиеся на борту Ан-24, погибли

Все находившиеся на борту самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, погибли, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T15:12:00+03:00

2025-07-24T15:12:00+03:00

2025-07-24T22:29:00+03:00

амурская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

тында

светлана петренко

александр бастрыкин

алексей александров

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Все находившиеся на борту самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, погибли, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко."Все лица, находившиеся на борту воздушного судна, погибли", — сказала она.По словам Петренко, для оказания помощи в расследовании обстоятельств крушения самолета и тщательной фиксации всех следов на место происшествия направлены опытные криминалисты и эксперты ведомства.Подчеркивается, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю Восточного МСУТ СК России Алексею Александрову представить оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 "Ангара" не выходит на связь. На борту, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК России и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде.Позднее, как сообщили РИА Новости в амурском Центре пожарной безопасности и гражданской защиты, обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды в районе потери контакта с самолетом.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

амурская область

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амурская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, тында, светлана петренко, александр бастрыкин, алексей александров, межгосударственный авиационный комитет, ан-24